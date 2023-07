Kde začala zlatá éra. Před dekádou to bylo ucho, teď je z Prskavce exotické zvíře

Při těch pražských se tehdy Prskavec obával o zaplavenou loděnici v Troji. Ty polské zkrátily závod, což znamenalo, že do finále postupovala netradičně patnáctka nejlepších z kvalifikace. A Prskavec šel dál z jedenáctého místa.

„Ve finále jsem pak předvedl krásnou jízdu. Sám sebe jsem překvapil tím, co ve mně bylo,“ vzpomínal nyní na deset let starý zlatý závod.

Jeho záznam si letos v Krakově pustil společně se svými kolegy z týmu včetně kajakáře Jakuba Krejčího. „Kuba prohlásil, že takhle rychle mě ještě pádlovat neviděl,“ smál se.

Od té doby přidal další čtyři individuální evropská zlata a dva tituly mistra světa. Přivezl bronz z olympiády v Riu 2016 a před dvěma lety v Tokiu se stal také olympijským šampionem.

Jen máloco na Prskavcových úspěších připomíná toho mladíčka, který si musel před deseti lety v Krakově dojít pro zlato v oblečení reprezentačního kolegy Vavřince Hradilka, protože to své si kvůli pověrčivé mamince nechal v hotelu.

Mezi Jiřím Prskavcem z roku 2013 a tím v létě 2023 se změnilo mnohé. „Tehdy jsem byl takové ucho. Neměl jsem v hlavě nic jiného než sport,“ přiznal. Od té doby kromě kajakářských úspěchů posbíral i ty rodinné. Oženil se a založil rodinu. „Myslím, že jsem teď klidnější.“

Když získal v Tokiu olympijské zlato, a vyhrál tím všechno, co je v kajakářské disciplíně možné, dostal logickou otázku, co ho ještě může motivovat. „Něco v hlavě nosím,“ naznačil tehdy. Na podzim 2021 své plány odtajnil – poprvé si sedl do kánoe. „Všichni se mi smáli. Předváděl jsem něco strašného,“ přiznal se později.

Tvrdě dřel a letos na jaře šokoval kanoisty, když s přehledem získal místo v tříčlenné české kanoistické reprezentaci. Na začátku června zazářil i v mezinárodní konkurenci a dojel si pro bronz na Světovém poháru v Augsburgu.

Do Krakova tak nyní nepřijel jen jako obhajující evropský šampion na kajaku. Pokusí se zde získat medaili i mezi kanoisty. Což by byl mezi muži nevídaný úspěch. „Do kajaku vstupuju jako absolutní favorit, na kánoi jsem naopak překvapení, exotické zvíře,“ uvědomoval si včera u krakovského kanálu. „Jezdím hodně kajakově a jinak než ostatní.“

Jiří Prskavec jako kanoista

Přesto už ukázal, že se i s kajakářskou technikou může mezi kanoisty prosadit. „Užívám si svůj růst. Singlíři už se mnou začínají počítat, a to mě baví,“ liboval si.

V pátečním dopoledni úspěšně prošel kanoistickou kvalifikací a v brzkém odpoledni absolvoval společně s Lukášem Rohanem a Václavem Chaloupkou závod hlídek. Předtím varoval: „Místní trať je pro mě na kánoi dost špatná.“ Žádnou slabinu na ní však ani s jednolistým pádlem neukázal.

„Překvapilo mě, že jsem zajel takhle dobrý čas,“ radoval se na konci včerejšího programu. „Vyplývá z toho, že kdyby mi v semifinále jízda suprově vyšla, můžu se tu do finále podívat,“ říkal směrem k nedělnímu programu kanoistů.

Ale proč se držet v očekáváních tak nízko? Koneckonců už před deseti lety Prskavec ukázal, že je v krakovském kanále schopen výjimečných výkonů.