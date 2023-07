Sportovec i novinář. Olympijský medailista Rohan sní o komentování hokeje

Že mají dnes vrcholoví sportovci vysokoškolské tituly, už není žádná novinka.

Nejznámějším současným sportovcem/studentem je asi biatlonistka Markéta Davidová, která zkombinovala sbírání medailí ze Světových pohárů a mistrovství světa se studiem dokonce dvou oborů, a devátá žena uplynulé sezony je tak nyní Ing. et Ing.

A u vodních slalomářů se zdá, že je univerzitní titul téměř povinností. „Nějakou vysokou školu má u nás vystudovanou skoro každý, nebo je to teprve čeká,“ ujišťuje Rohan.

Nemusí jít pouze o sportovní obory. Například kanoistka Gabriela Satková studuje mezinárodní obchod, stejně jako kajakářka Amálie Hilgertová.

A Rohan má magisterský titul z mediálních studií. Cesta k němu vedla přes počítačové hry.

„Od mala mě bavilo komentovat rádoby sportovní přenosy, přestože ze začátku to byly spíš počítačové hry,“ vzpomíná. Vášeň pro komentování mu však vydržela, a když se na gymnáziu dostal blíž ke zpravodajství a médiím, měl o budoucím studiu jasno „Ale zároveň jsem se dostal do dospělého týmu ve vodním slalomu, takže jsem zjistil, že i ten by mi mohl jít.“

První českou medaili na tokijských hrách slaví Lukáš Rohan! Český kanoista hladce prošel do finále a v něm poté i přes jeden dotyk branky vybojoval při své premiéře pod pěti kruhy stříbro. Na suverénního vítěze Benjamina Savšeka ze Slovinska ztratil 3,71 sekundy. (26. července 2021)

I když tak odsunul univerzitu na druhé místo, studoval kombinovanou formou a kvůli přípravě na olympiádu magisterský program přerušil, svůj sen z gymnázia zdárně naplnil a nyní pokládá základy své druhé kariéry.

„Už jsem si zkusil komentovat vodní slalom a moc mě to bavilo. Když byl v minulosti v Praze Světový pohár, na kterém jsem nezávodil, tak jsem byl v týmu, který se stará o PR a propagaci. A spravuji twitterový účet Czech canoe, ale nevím, jestli se tím chlubit,“ vyjmenovává.

„Do budoucna bych toho chtěl dělat víc,“ ujišťuje.

Novináři by se tak měli mít před ním na pozoru, jelikož je hodnotí okem znalce. „Baví mě pozorovat tiskovky ostatních sportovců. Občas si říkám, že by se dala otázka položit lépe, nebo přemýšlím, proč ji položili zrovna takhle, jestli tam byl nějaký záměr,“ popisuje, zároveň však svou odbornost shazuje: „Každý někdy položil hloupou otázku, novinář i běžný člověk. A nepotřebuji mít vystudovaná média na to, abych ji poznal.“

Lukáš Rohan na tiskové konferenci před sezonními vrcholy

Ačkoliv píše články, vždy se viděl v televizi, teď ho ale začal zajímat i rozhlas. Svým sportem se omezovat nechce. „Nejvíc by mě bavilo komentovat hokej, ale nejsem žádný expert. Rozumím mu asi jako většina lidí, když je mistrovství světa,“ usmívá se. Počítá s tím, že se jednou bude muset vypracovat od nuly. A že bude muset uspět mezi konkurencí.

Co by si proto napsal do životopisu?

„Myslím, že každý životopis je založený na tom, že se člověk vychválí do nebes,“ uvažuje nad otázkou. „Já docela dokážu komunikovat, nemám problém mluvit a nebojím se vystupovat, tak bych se vychválil v tom.“

„Ale nemám nic nalinkované a nerad si takové věci plánuji, spíš improvizuji. Nebojím se, že bych nevěděl, co dělat. Spíš mám hodně myšlenek a nevím, kterou si vybrat. Takže toho možná zkusím víc, a pak třeba půjdu úplně jinou cestou.“