Baseballová extraliga začne 22. května. Bez diváků, s minimem cizinců

Extraliga měla začít původně 12. dubna, ale start jako u všech sportovních akcí byl odložen kvůli opatřením proti šíření nemoci covid-19.

Sportovně-technická komise baseballové asociace ČBA měla podle vývoje vládních nařízení připravené různé termíny začátku soutěže. „Nakonec bylo rozhodnuto začít co nejdříve po uvolnění podmínek a zlepšení celkové situace,“ stojí na webu asociace. „Zápasy sice budou mít organizační a hygienická pravidla a v každém areálu budou platit specifická omezení, ale důležité je, že se bude hrát.“

Na třetí titul v řadě budou útočit hráči Arrows Ostrava. Základní část se bude hrát do 12. července a týmy se utkají každý s každým. Elitní šestka tabulky pak bude hrát o čtyři místa v play off do 16. srpna. Czech Series o titul se bude hrát na tři vítězná utkání a případný pátý zápas je v plánu 20. září. Hrát se bude i nadstavba o extraligu mezi týmy na 7. až 10. místě s prvními čtyřmi celky z první ligy, která má začít 23. května.

Nejvyšší soutěž se uskuteční s minimálním počtem zahraničních hráčů. Z rozhodnutí STK budou moci startovat pouze cizinci žijící trvale na území ČR. „Jsem víceméně i rád, že se bude letos hrát bez cizinců. Alespoň se ukáže, jak si kdo vychovává mladé hráče a pracuje s nimi,“ citoval Aleše Navrátila z Arrows web milujeme-baseball.cz.

Situace kolem nového typu koronaviru zapříčinila zrušení Poháru mistrů, který se měl poprvé uskutečnit v Ostravě. Reprezentace má zatím na neurčito z března odloženu kvalifikaci prestižního World Baseball Classic. Tradiční tuzemský mezinárodní turnaj Pražský baseballový týden byl z června přesunut na září.