Baseball bez cizinců: ve výhodě jsou brněnští Draci

Jenom s minimálním počtem diváků na tribunách se v pátek jako první kolektivní soutěž v Česku během pandemie rozběhne baseballová extraliga. Mezi trojicí úvodních utkání je i jihomoravské derby Blansko - Technika. V sobotu pak Draci Brno hostí Arrows.

Kromě povinnosti nosit roušku pro rozhodčí a trenéry na hřišti se baseballisté v nejvyšší soutěži nebudou muset potýkat s takovou „náloží“ nařízení jako jejich zámořští kolegové. Ve slavné MLB letos hráči nesmí společně slavit, nesmí se zdravit plácnutím dlaněmi či ťuknutím pěstmi a zakázáno bude i oblíbené kousání slunečnicových semínek a jejich plivání po zemi.

V českém baseballu se slavit bude, zato se však extraliga musí vyrovnat s absencí zahraničních posil. Borci, kteří soutěži dávali ten největší lesk, ji letos hrát nebudou. Zůstat mohli jen cizinci s trvalým pobytem v Česku a těch je jen pár.

„Každý se chlubíme, jak kvalitní importy (hráče z ciziny) seženeme. Extraligu dělají extraligou. Tak teď dostáváme šanci ukázat, že to není jen o nich,“ říká Arnošt Nesňal, generální manažer Draků Brno.

Novinka může vynést Draky zpět k titulu

Pár dní před začátkem baseballové extraligy je zde zásadní otázka: Kdo na nepřítomnost zahraničních posil doplatí a komu naopak pomůže? Na japonské nadhazovače obvykle sází Blansko, zámořské borce měl v kádru každý.

„Jestli to pro někoho bude výhoda, tak pro Draky,“ myslí si Radomír Vach, generální manažer Techniky Brno. „Hráli jsme s nimi v přípravě a síla jejich domácích nadhazovačů se jasně ukázala. Mají nejvíc reprezentantů, českou část kádru mají nejlepší v lize a jsou nejzkušenější,“ připomíná funkcionář tradičního brněnského klubu.

Pokud se tyto odhady na hřišti naplní, přinese odliv cizinců v extralize zásadní změnu na prvních příčkách. Draci jsou sice dlouhodobě nejúspěšnějším českým týmem, ale v posledních dvou letech titul nevyhráli a loni ani nebyli ve finále. Letos se nabízí jejich návrat do hry o zlato. Nahrává mu i oslabení mistrovských Arrows, kde chybí dominantní pálkař Terrell Joyce.

Koho dál by mělo stavění sestav bez hvězdných akvizic nejvíc zajímat? „Změní se ambice celků, jako jsou Hroši Brno nebo Třebíč, kde měli herní výkon zásadně položen na cizincích. Tihle dva se zřejmě poperou o postup do elitní šestky. Jinak si myslím, že tabulka zůstane plus minus stejná jako v minulých letech,“ odhaduje Nesňal.

Hussey jako jeden z mála zůstal. Pozvedne Hrochy?

V zajímavé pozici budou Hroši Brno. V posledních třech letech stabilní člen elitní extraligové skupiny může počítat se službami australského nadhazovače Johna Husseyho, protože Hussey v Brně dlouhodobě žije. „Jestli bude házet na své standardně vysoké úrovni, tak na jeho setrvání Hroši vydělají,“ předpokládá Vach z Techniky.

Legendární Budský hostuje v Technice Velkou novinkou pro český baseball bude v nadcházející sezoně i hostování hrající legendy Pavla Budského v Technice Brno. První český hráč s podepsanou smlouvou s některým z klubů zámořské MLB (patřil Montrealu a Kansasu, v MLB ale nenastoupil) odehrál posledních 20 let za Draky Brno. Na konci minulé sezony je vedl i jako trenér. Šestačtyřicetiletý Budský je králem českých pálkařů v počtu homerunů, jichž odpálil 160. V dresu Techniky se na domácím hřišti poprvé představí v sobotu v duelu proti Blansku.

Dalším z nemnoha cizinců v extralize bude právě v jeho celku trenér Eric Jacques. Rodák z amerického Portlandu je jedním ze zásadních cizinců baseballu v Česku: byl koučem české reprezentace a Technika pod jeho vedením mezi lety 1999 až 2003 hrála o čelo tabulky. Tam se touží postupně vracet. Loni se potupně zachraňovala až na poslední chvíli v baráži.

„Technika na tom nebude hůř. Sice tradičně angažovala cizince, ti ale v poslední době neměli přidanou hodnotu. V ‚neposílené lize‘ na tom může být i líp, protože k ní přešel bývalý reprezentant Sobotka,“ sleduje Nesňal.

Překvapit podle jeho názoru může Blansko. Sice je bez Japonců, zato však podepsalo spolupráci s Draky o využití českých hráčů a v letošních intencích tedy posílilo. Do kádru navíc zlákalo také chytače Davida Winklera, dlouholetou extraligovou špičku.

Manažeři upozorňují, že rozdíly v kvalitě týmů se pravděpodobně neprojeví v základní části. Ta bude kvůli pozdějšímu začátku soutěže kratší a týmy odehrají ne obvyklé tři, ale jen dva zápasy za víkend. „Na to budou nadhazovači stačit. Každý tým má jednoho zcela dominantního, možná ho nemá jen SaBaT Praha. Ostatní ano,“ upozorňuje Vach.