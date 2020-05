Čeští baseballisté jsou první v Evropě. Startují svou extraligu

Extraliga měla začít před více než měsícem, ale kvůli šíření nemoci covid-19 byla jako většina sportovních akcí odložena. „Původně jsme zamýšleli začít hrát v červnu, ale postupná uvolnění karantény českou vládou nám umožnilo odstartovat sezonu dříve a jsem za to rád,“ řekl předseda České baseballové asociace Petr Ditrich.

Aktuálně se hraje baseball jen na Tchaj-wanu, v Koreji a Nikaragui. Nezačala ani zámořská MLB a ve Francii a v Nizozemsku baseballové soutěže zrušili.

Česká soutěž začne v souladu s hygienickými opatřeními nařízenými vládou. „Týmy připravují online přenosy přes webkamery na hřištích. Samozřejmostí je již několik let online zápis všech utkání,“ uvedl Ditrich.

Titul obhajují Arrows Ostrava, kteří zkusí zaútočit na mistrovský hattrick. „Chceme hrát kvalitní baseball a být konkurenceschopní. Zápasy budou pravděpodobně o něco bohatší na body, ale jinak si myslím, že kvalita nebude o moc horší než v minulých letech,“ řekl trenér a reprezentační nadhazovač Boris Bokaj.

Vzhledem k situace kolem nemoci covid-19 mohou hrát pouze cizinci, kteří trvale žijí na českém území a jejich účast schválila Sportovně technická komise ČBA. „Uvidíme, jaká je skutečná úroveň baseballu v Česku,“ míní Australan Scott Mulhearn, trenér Kotlářky Praha a jeden ze zahraničních baseballistů, kteří mohou hrát.

„Většina celků bude hrát pouze s českými hráči a mladými talenty a ukáže se, kdo a jak pracuje dlouhodobě s mládeží. A na to se velice těším,“ doplnil hlavní trenér loňských finalistů z Eagles Praha a mistrů Evropy do 23 let Vladimír Chlup.

Na úvod se utkají Arrows Ostrava s jedenadvacetinásobnými mistry Draky Brno, v Praze dojde na souboje Kotlářky s Tempem a Eagels s nováčkem ze SaBaTu.

Základní část je v plánu do 12. července a týmy se utkají každý s každým. Elitní šestka tabulky pak bude hrát o čtyři místa v play off do 16. srpna. Czech Series o titul se bude hrát na tři vítězná utkání a případný pátý zápas je v plánu 20. září.