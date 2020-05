Třebíčský baseballista Hlouch: Extraliga by letos měla být daleko vyrovnanější

Žádné dlouhé volno si nadhazovač Třebíč Nuclears Lukáš Hlouch nedopřál. I v celorepublikové karanténě kvůli pandemii koronaviru se důkladně připravoval na nový ročník baseballové extraligy.



„Už se nemůžu dočkat, až to o víkendu vypukne,“ svěřil se devatenáctiletý odchovanec třebíčského baseballu, který má za sebou ve svém mladém věku i zkušenosti z reprezentačních týmů.



Jak jste se v době, kdy nebylo možné trénovat společně s ostatními, připravoval?

Celou karanténu jsem strávil u přítelkyně, abychom byli na jednom místě a mezi lidmi se pohybovali co nejméně. Chodil jsem běhat, hodně jsem jezdil na kole a cvičil jsem.

Takže jste spíš pracoval na fyzické kondici?

Ano, i když jsme zkoušeli i něco málo z baseballu, abych z toho úplně nevypadl.

Hned v prvních zápasech s brněnskými Hrochy se tedy ukáže, jestli byla vaše přítelkyně dobrý trenér. Mám pravdu?

Dá se to tak říct. (směje se)

V minulosti jste sbíral nové zkušenosti i v zahraničí, například v americkém Phoenixu. To ale nyní nebylo a zřejmě ještě nějakou dobu nebude možné. Bude to pro vás velká ztráta?

Samozřejmě to není nic příjemného, ale takhle to prostě teď je. Musíme se s tím poprat všichni. Já si nicméně myslím, že už brzy se všechno ještě víc rozvolní a že zase přijde možnost se připravovat na vyšší úrovni v Americe.

Měl jste celou dobu jasno, že začnete sezonu znovu v dresu Nuclears, nebo vás lákala i nějaká změna?

Pár nabídek do jiných týmů se objevilo, ale byl jsem tady s klubem domluvený, že zůstanu v Třebíči. Minimálně pro základní část.

Jinými slovy, bude záležet na tom, jestli se Nuclears dostanou mezi šest nejlepších týmů?

Přesně tak. Pokud do play off postoupíme, zůstal bych až do konce sezony, pokud ne, tak budu uvažovat o přestupu, případně o hostování do jiného týmu.

Letos se bude muset extraliga poprvé obejít bez zahraničních hráčů. Jaká podle vás z tohoto pohledu nadcházející sezona bude?

Viděl bych to tak, že všichni teď budeme mít stejné šance. V minulých sezonách byli rozdíloví právě hráči z ciziny, dominovali. I proto by teď měla být extraliga vyrovnanější.

O minulém víkendu jste odehráli dva přípravné duely, takže asi máte přehled o tom, jak je tým připravený na novou sezonu...

Nakonec jsme hráli jen s Blanskem, Technika Brno utkání na poslední chvíli zrušila kvůli nedostatku hráčů. Každopádně je nás kolem dvaceti a parta jsme výborná. Což by se mělo projevit i na hřišti.

Je vám sice teprve devatenáct let, přesto jste považovaný za lídra třebíčského A-mužstva...

Já to ale takhle vůbec neberu, zůstávám nohama pevně na zemi. Jasně že se v těžších situacích budu snažit všemožně pomoct, ale jinak jsem člen týmu, jako všichni.

Když už jsme zmínili váš věk, jak to vlastně nyní máte se studiem?

Připravuju se k maturitě. 1. a 2. června jsou na programu didaktické testy a v polovině června pak ústní zkoušky.

A jak vidíte svoje šance?

Snad to bude v pohodě, měl jsem dost času na přípravu.

Chystáte se pak pokračovat dál ve studiu?

Podal jsem si přihlášku na Masarykovu univerzitu v Brně, na fakultu sportovních studií. A napsali mi, že splňuju všechny aspekty pro přijetí, takže už mi zbývá udělat jen tu maturitu.