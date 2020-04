Sportovní plány musí měnit, sen o dokumentu baseballisté nevzdávají

Martin Schneider byl vždycky hrdý na svoje povolání hasiče. To se v současné krizové době nezměnilo. Co ale kolem sebe 34letý požárník pozoruje nově, je rostoucí zájem veřejnosti o jeho práci.

„Koho znám, od toho slyším pozitivní ohlasy. Všichni se pozitivně vyjadřují k záchranářům, k lékařům, k hasičům… což je jen dobře. Nám v Brně lidi nosí zdarma jídlo, dostáváme dezinfekce, roušky, další věci. Lidi si uvědomují, jak jsme potřeba,“ sleduje Schneider kolem sebe.

Martin Schneider, baseballista - civilním povoláním hasič.

Tohle s sebou přinesla pandemie koronaviru, která převrátila naruby zaběhnuté pořádky. Výrazně promluvila i do sportu a v případě baseballu taky do tvorby dokumentu Inbetween, chystaného jako sondu do života hráčů nejen na hřišti, ale i při jejich povoláních.



Schneider je jednou z osobností, kolem nichž se dokument točí. Dalšími jsou třeba Radim Chroust, jeho spoluhráč z Draků Brno a lékař na gynekologicko-porodnickém oddělení nemocnice v Boskovicích, či Matěj Hejma z celku Eagles Praha, akviziční manažer mezinárodní společnosti.

Radim Chroust, baseballista Draků Brno a lékař na gynekologicko-porodnickém oddělení nemocnice v Boskovicích.

Dokument vzniká v rukou brněnských veteránů baseballu Jakuba a Michala Ondráčkových. Po první části natáčení mají hotový trailer, s nímž se snaží prorazit. Pokud do tří týdnů zajistí financování, které hledají i prostřednictvím platformy HitHit, vrhnou se s kamerou znovu do terénu.



Základní materiál baseballisty nadchnul. „Tohle je ta nejlepší věc, která se mohla českému baseballu stát,“ myslí si Schneider.

Odkládá se i Červenkův sen o MLB

Dramatická doba může dát dokumentu nový punc, protože právě hasiči nebo lékaři jsou často v první linii, tvůrce však nutí improvizovat. Pilířem jejich projektu totiž má být účast reprezentačního celku na kvalifikaci o postup na World Baseball Classic v Americe; hrát se mělo v březnu, turnaj je ale odložen na neurčito. Zřejmě na podzim, zimu nebo až první měsíce roku 2021.

Co je HitHit Platforma, jejíž prostřednictvím lze získat peníze na unikátní projekty. Baseballový dokument je jedním z nich. Těm, kteří přispějí, chystají jeho tvůrci bonusy v podobě vstupenek na premiéru, dresů, suvenýrů, setkání s hráči nebo „domácího koncertu“ reprezentanta Adama Hajtmara, který je zdatným kytaristou a nabízí zahrát při jakékoliv příležitosti. Pokud se v přesně stanoveném čase (v případě dokumentu Inbetween tato doba končí v první polovině května) nepodaří vybrat 100% cílové částky, všechny peníze se jejich dárcům vrátí.



Ve hvězdách je kvůli koronaviru i záměr zmapovat v zámoří cestu reprezentanta Martina Červenky za prvním startem v MLB, kde by se Červenka stal prvním Čechem. Nakročeno má nadějně, momentálně ale vůbec není jisté, že MLB letos vůbec začne.



Zajímavým způsobem se odehrálo natáčení závěrů pro trailer v boskovické nemocnici, kde se improvizovalo v prázdném operačním sále. „Natáčeli jsme bez pacienta, celé to bylo naaranžované. Mohli jsme sekvence opakovat, vracet se, najít správné záběry. To by v reálné situaci rozhodně nešlo. V nemocnici nám všichni vyšli vstříc, dostali jsme se, kam jsme potřebovali, ale jakmile by se objevil pacient, museli by kluci s natáčením pryč,“ vyprávěl Radim Chroust. „Užil jsem si to, protože Kuba i Michal (Ondráčkovi) jsou kamarádi, kameraman taky,“ říká reprezentační nadhazovač.

Při obvyklém provozu přivede na svět za jeden den dvě až tři děti. Bezpečnostní a hygienická opatření v nemocnici, kde pracuje, jsou mimořádná, udržení chodu nemocnic je stěžejní. Hlavně při práci s pacienty, u nichž je podezření nebo potvrzená přítomnost koronaviru, není prostor na ani minimální chybu.

Zvýšenou důležitost své práce si však Chroust ani tak nepřipouští. „Práce zdravotníka je důležitá vždy. Všichni jsme dali slib, že budeme pomáhat nemocným a zachraňovat životy, tak se to snažím dělat. Zvýšený tlak cítím, ale abych si říkal, jaký jsem borec, že teď chodím do práce, tak to určitě ne,“ říká Chroust lakonicky.

S postupujícím časem by rád k práci přidal i víkendový ventil v podobě zápasů. Baseballistům – stejně jako ostatním sportovcům – se sice pomalu otevírají hřiště a stadiony, ale začátek soutěže je dál v nedohlednu.

Baseballisty karanténa zastihla v době, kdy měli být ve špičkové formě pro kvalifikaci na World Baseball Classic. Následně měli na začátku dubna vstoupit do extraligy.

„Abych byl upřímný, na turnaj v Americe jsem se hodně zaměřoval a po jeho odložení jsem bojoval s motivací. Byl jsem zklamaný, těžko jsem se nutil k tréninku. Teď už ale na sobě cítím, že bych si zase zahrál. Snažím se cvičit, zaházet si, aby ruka zůstala v provozu. Zápasy tomu chybí,“ popisuje Chroust.