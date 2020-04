Baseballové poháry letos nebudou, Ostrava přijde o Pohár mistrů

„Aktuální situace v Evropě to prostě nedovoluje,“ uvedl v tiskové zprávě Petr Ditrich, šéf české asociace a první viceprezident CEB. Funkcionáři diskutovali o možném přeložení pohárů na podzim.

„Proti sobě stály dva argumenty. Prvním bylo nerušit poháry, které mají dlouhou tradici, častěji delší než mistrovství Evropy a jako ve fotbale mají často i vyšší kvalitu. Nakonec převážilo praktické hledisko. Chtěli jsme dát prostor domácím soutěžím. Letošní kalendář bude každopádně zkrácený,“ konstatoval Ditrich.

Čeští mistři Arrows Ostrava měli hostit nejprestižnější evropský pohár od 2. do 6. červena. Ve skupině se měli střetnout s italským favoritem Nettuno Baseball City, Bonn Capitals a L&D Amsterdam Pirates. Turnaj by mohli pořádat za rok, pokud obhájí titul. „CEB přislíbila, že zohlední výběr pořadatelů pro rok 2021, takže to může být odložený pohár,“ uvedl Ditrich.

Pohár CEB se měl hrát 2. až 6. června ve francouzském Sénartu za účasti Draků Brno. Pohár federace byl v plánu 15. až 20. června v Brasschaatu v Belgii.

Odložen je start české extraligy, která měla začít tento pátek. Česká baseballová asociace zatím posunula veškeré soutěže do 12. dubna.