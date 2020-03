Čeští baseballisté za svým snem odletět nemohli

„Pro nás je ten turnaj obrovská priorita, na kterou se dlouhodobě připravujeme. Chceme odletět,“ nechtěl se ještě ve čtvrtek vzdát svého snu jeden z Draků, Jakub Hajtmar.

USA nejsou na českém seznamu rizikových zemí, který vyhlásila česká vláda. Americký prezident Donald Trump však od páteční půlnoci zakázal vstup do země všem cestujícím z schengenského prostoru. Baseballová reprezentace měla letět až v sobotu, takže by limit nestihla.



„Poslední zprávy, které mám, jsou takové, že Američané chtějí, abychom si přebookovali letenky a přiletěli už v pátek,“ líčil v průběhu čtvrtka Hajtmar. Až pozdě večer se baseballisté dozvěděli smutný, ale očekávaný verdikt - turnaj se odkládá na nespecifikovaný termín. „Mluví se o říjnu, ještě však není nic jisté a konkrétní,“ poznamenal Hajtmar.

Český tým hrál kvalifikaci o turnaj s hvězdami zámořské Major League už dvakrát, pokaždé neúspěšně. Tentokrát si však reprezentanti mimořádně věřili.

„Jeli bychom si pro postup, z těch třech kvalifikací tahle působila nejpříznivěji. Panama byla nejsilnější kandidát na postup, ale na druhé místo favorit úplně nebyl,“ analyzoval šance další z Draků, Martin Schneider.



„Už na druhé kvalifikaci jsme ukázali, že se můžeme rovnat i těm největším,“ dodal brněnský nadhazovač. Odložení turnaje na podzim může některým českým hráčům přinést problémy. „Doufám, že se budu moct zúčastnit, ale s plánováním dovolené je to složité, protože se to musí řešit s ostatními kolegy v práci. My baseballisté jsme totiž všichni amatéři,“ upozornil Schneider.