Baseballový Pohár mistrů v Ostravě bude. Ale až za rok

„O první Pohár mistrů v Ostravě jsme ale nepřišli!“ těší šéfa ostravského baseballového klubu Radima Kepáka. „Věříme, že jednou to skončit musí, a je domluveno, že turnaj se odehraje u nás v Ostravě v roce 2021 za účasti vítězů národních soutěží z roku 2019. Takhle by to mělo být, už jen čekáme na posvěcení evropskou baseballovou konfederací.“

Letošní ročník domácí extraligy by pravděpodobně měl odstartovat na začátku června. „Ale bez diváků,“ podotkl Kepák. „Už tak rozbitá sezona tou koronavirovou potvorou dostane další ránu. Musí se to přetrpět. Sport dostane za uši, bez diváků se hraje špatně. Vlastně je to show pro diváka, o to je smutnější, že tribuny budou prázdné,“ pravil šéf Arrows Ostrava.

„Ekonomické škody v našem případě nejsou miliony nebo miliardy jako třeba v USA, v českém baseballu nemáme profesionální sportovce. Ale pořád platí, že když nemáš diváky, nemáš partnery. Hodnota sportu se ztrácí, stejné je to s kulturou.“

Pokud skutečně extraliga začne v červnu, odehrají ji týmy bez zahraničních posil. „V regulích České baseballové asociace se píše, že cizinci musí nastoupit za klub do 25. května. Pokud se stadiony neotevřou do toho data, logicky z toho vyplývá, že sezona bude bez cizinců. Výjimku mají jen ti, kteří v Česku dlouhodobě žijí, a to jsou jen výjimky,“ vysvětloval Radim Kepák.