ONLINE: Naváže Ledecká ve sjezdu v Ga-Pa na páté místo z tréninku?

Před týdnem v ruské Krasné Poljaně se plánovaný sjezd kvůli špatnému počasí neuskutečnil, Ester Ledecká tedy dostává příležitost předvést své sjezdařské umění až nyní v Garmisch-Partenkirchenu.

Česká lyžařka v aktuální sezoně především díky prvnímu a čtvrtému místu z Lake Louise a osmé příčce z Zauchensee okupuje v průběžném pořadí disciplíny třetí pozici. Do dnešního závodu vyráží s číslem 15.

Zdejší trať se mi líbí, je to jedna z mých oblíbených. Spousta lidí říká, že je to takový Kitzbühel pro holky. Že je to nejtěžší kopec, co holky jezdí. Já to zas tak úplně nevidím. Ale samozřejmě je trať těžká, hodně technická, je tam spousta míst, která jsou náročná, ale nepřipadá mi jako nebezpečná. Je taková přátelská,“ sdělovala Ledecká své dojmy po pátečním tréninku.

A jediný test před ostrým závodem se dvojnásobné olympijské šampionce vydařil, Ledecká skončila pátá. „Ale udělala jsem tak sedm osm chyb a to mi do toho ještě nemluvili kluci Bankovi. Budu doufat, že se většinu do soboty podaří opravit, budu to muset zajet naostro. Máme odpoledne co dělat,“ nebyla zcela spokojená 24letá Češka.

Poslední dva sjezdy se ovšem Ledecké nevydařily, před dvěma týdny v bulharském Bansku obsadila 20. a poté nebodovanou 32. pozici. Nyní ale závodí na oblíbenější trati, právě v Ga-Pa se poprvé představila ve Světovém poháru v alpském lyžování.

Největší adeptkou na prvenství je vítězka pátečního tréninku a vedoucí žena pořadí sjezdu Švýcarka Corinne Suterová, která startuje s číslem tři. Naopak v hodnocení druhá Američanka Mikaela Shiffrinová kvůli úmrtí otce závod vynechává.

Jak si vede Ledecká v konkurenci 50 soupeřek, sledujte od 11:30 v podrobné reportáži.