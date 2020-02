Na takové počasí jsme tu zvyklé. Jsem ráda, že se jelo, těšilo Ledeckou

O čem pro svou agenturu mluvila?

O radosti z desátého místa:

„Výsledek je skvělý a každé umístění do desítky je fantastické. Jsem na sebe i celý tým pyšná. A jen doufám, že to takhle budeme držet a podaří se nám udělat další skvělé výsledky.“

O problémech s počasím a tratí:

„Mám hlavně radost, že se to dnes odjelo, protože to zas vypadalo, že se závod bude posouvat nebo rušit. Takže jsem ráda, že stihli sjezdovku připravit takto dobře a mohly jsme jet. Jízdu jsem si hrozně užila. Musím poděkovat celému týmu, který opět odvedl skvělou práci.“

O zrušeném sjezdu:

„Sjezd byl zrušený, ale je možné, že ho nahradí příští víkend v Garmisch-Partenkirchenu. Bavili se o tom alespoň trenéři na schůzi. Jen nevím, jestli je to už konečné rozhodnutí. Ale samozřejmě by bylo fajn, kdyby nám ho nahradili. Uvidíme.“

O tom, že stejná situace nastala v Rusku už loni:

„Už jsme tu na tohle počasí zvyklé, protože loni nám tu zrušili úplně všechno. Letos to bylo ze začátku déja vu. Padalo hrozně moc sněhu, a i když organizátoři dělali, co mohli, tak udržet sjezdovku tak dlouho ve formě není jen tak. Ale zvládli to a jsem moc ráda, že alespoň dnes jsme mohli jet. Ten sjezd se opravdu nedal. Nebylo by to dost bezpečné.“

O nabírání energie v průběhu sezony:

„Trošku energie jsem teď nabrala. V sezoně je to náročné, protože jsou během ní dlouhé přesuny, vybalování a balení na hotelu. To je nejvíce únavné. Teď bylo fajn, že jsme byli na jednom místě, trochu jsme potrénovali na jednoduchém kopci, pořád jsem se hýbala. Energii nabírám zpátky.“

O svých nejbližších plánech:

„V pondělí se budeme stěhovat do Německa, do Garmische, měla bych jet sjezd i super G, pokud tam přeloží i zde zrušený sjezd, tak budou dva sjezdy. Doufám, že vyjde dobře počasí a že to budou skvělé závody.“