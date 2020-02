Jen jsem sjela kopec, smála se Ledecká. Pomohly jí i šťastné lyže

Sledujte pořadí hodnocení sjezdu? Jste na třetím místě, na druhou Američanku Shiffrinovou ztrácíte jen 3 body a na vedoucí Rakušanku Suterovou pak 64.

Vlastně ani ne, ale děkuji za informaci. Já to řeším závod od závodu.

Jak vaše soupeřky vnímají, když jste na stupních vítězek?

Všechny mi přijdou sympatické a přejí mi to. Nevím, jestli jsou dobré herečky, nebo jestli je to pravda… Ale já tomu fakt věřím a chci věřit, že jsme dobrá parta. Já jim taky přeju a vždycky přijdu pogratulovat nejlepším.

Jste spokojená se svým výkonem? Byla to perfektní jízda?

Perfektní asi ne, ale docela dobrá. Snažila jsem se dělat to, co mi kluci poradili. A ti mi poradili dobře. Navíc jsem měla výborně připravené lyže od Miloše (Machytky), tělo od Médi (Michala Lešky) a kluci Bankovi opět odvedli vynikající práci. Já už jsem pak jen sjela kopec.

Kromě dvou závodů v Bansku jste byla ve sjezdu pokaždé v první desítce. V čem jste se letos nejvíce posunula?

Myslím si, že jsem se naučila zase o trochu víc lyžovat. To bude ten posun. (směje se)

A dál?

Myslím si, že je spousta věcí, které si sedly dohromady. Mám zase o něco víc zkušeností, na tomhle kopci už jsem stála víckrát. Myslím si, že právě zkušenosti, které nabírám každý závod, jsou ohromně důležité a dělají strašně moc. Já si potom víc věřím, jsem sebevědomější a vím, co mám od kopce čekat.

Jak vnímáte rychlost? Je to podobné jako v autě?

Je to úplně jiné než v autě, tam jste chráněni a v zatáčkách necítíte sílu, která přijde. Je to zvláštní, unikátní a vzrušující pocit a jsem z toho vždycky úplně hotová. Prostě mě to strašně baví.

Jak se chráníte na lyžích? Používáte „airbag“?

Nepoužívám. Popravdě jsem ho ještě nikdy nezkoušela. Maminka mě do něj tak trošku tlačí. Já jsem ale asi moc konzervativní. Mám jedny chrániče na předloktí už několik let. Trvá mi, než si zvyknu na něco nového.

Jela jste na stejných lyžích jako při triumfu v Lake Louis. Nosí vám štěstí?

Zatím to tak vypadá. Jsou to moje závodky, mám ohromnou radost, že mám takto rychlé lyže. Musím poděkovat Atomicu, protože kdyby mi dali nějaké jiné, nemusela bych takhle dobře zajet.

Poznáte na trati, že jedete na dobrý výsledek?

Nevím, je to den ode dne. Občas si myslím, že jsem od rána v háji. Že mi to vůbec nejde, a to ani na rozjížděcím kopci, a že nemám sílu. A pak předvedu skvělou jízdu. Nebo se naopak někdy cítím dobře a úplně to nevyjde. Snažím se to moc nepozorovat a prostě to tam nacpat na maximum.

Máte tady velkou podporu. Přijela za vámi rodina a i v hledišti bylo k vidění dost českých vlajek.

Já tady mám strašný fanklub. Je tady fakt hodně Čechů. Byli i slyšet, takže jim moc děkuji. Musím říct, že jsem měla nahoře asi i nejsilnější aplaus, co tam kdo měl.

Motivuje vás to?

Určitě. Popravdě, nejsem na to moc zvyklá. Už jednou mě to úplně rozhodilo, když jsme byli v Itálii. Byla jsem z toho tak vyjukaná, že jsem asi do čtvrté brány přemýšlela, proč lidé řvou. Jestli to je na mě.

Do nedělního super-G se vám asi půjde dobře, že?

Na závod se těším, zatím se cítím dobře a uvidíme, jak to bude postavené.

V hodnocení super-G jste 27., takže budete večer chybět při losování čísel. Mrzí vás to?

Ani ne. Je to samozřejmě ohromná čest být mezi prvními deseti, ale na druhou stranu jsem ráda, že tam nemusím a mohu si odpočinout. Mám hodinu navíc, během které se mohu vyjet na kole nebo se podívat, jak bude závod vypadat a jakou si mám udělat strategii.