Ledecká skončila pátá v tréninku před sobotním sjezdem v Ga-Pa

Minulý týden čekaly lyžařky v ruské Krasné Poljaně na sjezd marně. Předtím startovaly v bulharském Bansku a na technické trati se Ledecké nedařilo. Nyní se na jednom z nejtěžších dámských sjezdů vrátila ve výsledcích do desítky.

„Je to trénink, každá si to zkouší. Spousta holek nejede na sto procent nebo se zvedá, ale to já nikdy nedělám. Jedu vždycky úplně na krev,“ řekla Ledecká po dojezdu novinářům a doplnila: „Ale samozřejmě, i když ten kopec všechny známe, je třeba si to vyzkoušet, pořešit nejlepší linii a zjistit, jak to vynáší.“

Sama napočítala, že udělala v testovací jízdě sedm chyb. „A to do toho ještě nezačali mluvit Bankovi,“ zmínila trenéry sourozence Tomáše a Ondřeje Bankovy, s kterými bude jízdu rozebírat na videu. „Budu doufat, že se většinu (chyb) podaří v závodu opravit. Na závod se moc těším. Užiju si to,“ uvedla Ledecká.

V cílovém prostoru dlouho diskutovala o trati a jízdě s Robertem Trenkwalderem, šéfem speciálních projektů v Red Bullu, kde má na starosti sjezdařky a v minulosti se staral se i o hvězdnou Američanku Lindsey Vonnovou. „Robert má s tratí moc zkušeností, takže mi měl toho hodně co říct. Tak jsem se snažila co nejvíce toho vyslechnout a pochopit, jak to tady chodí, abych mohla zrychlit. Je důležité mít informace bezprostředně po jízdě a probrat své pocity,“ řekla Ledecká.

Ledecká stále bojuje o malý křišťálový glóbus za sjezd. Začátkem prosince vyhrála závod v Lake Louise a po pěti z devíti sjezdů jí patří v průběžném pořadí třetí místo. Na Suterovou ztrácí 79 bodů, druhá je ve sjezdu Američanka Mikaela Shiffrinová, která ale po nenadálém úmrtí otce přerušila sezonu na neurčito.