Ledecká po tréninku v Ga-Pa: Trať je přátelská, žádný Kitzbühel pro holky

Ledecká se vrací na místo, kde se na lyžích poprvé postavila světové elitě. Bylo 6. února 2016, když se právě v Garmisch-Partenkirchenu premiérově spustila ze startovní budky na trať Světového poháru.

Tou dobou ji svět znal spíše jako snowboardistku.

Jenže ona ukázala, že je jistá i na lyžích.

V obou závodech, které v bavorském středisku absolvovala, bodovala. Ve sjezdu skončila na 24. místě, o den později v super-G si pohoršila o jednu příčku.

„Ráda se sem vždycky vracím. Mám na tyto závody krásné vzpomínky spojené s mými začátky. Je to tady pro mě určitě speciální,“ říkala 24letá česká obojživelnice.

„Jsem ráda, že tady zase můžu být. Když to srovnám s Banskem, kde jsem měla před závodem jednu jízdu, tak s tímto kopcem už nějaké zkušenosti mám,“ doplnila.

Jak se vám zamlouvá trať?

Líbí se mi, je to jedna z mých oblíbených. Vloni se mi to tady sice moc nepovedlo, ale předešlé roky jsem byla tak nějak spokojená.

Jak obtížná je?

Spousta lidí říká, že je to takový Kitzbühel pro holky. Že je to nejtěžší kopec, co holky jezdí. Já to zas tak úplně nevidím. Ale samozřejmě je trať těžká, hodně technická, je tam spousta míst, která jsou náročná, ale nepřipadá mi jako nebezpečná. Je taková přátelská.

Je na ní nějaké místo, na které si budete muset dávat větší pozor?

Těch pasáží bude víc. Já bych vám spočítala, kolik jsem dneska udělala chyb. Tak sedm osm a to mi do toho ještě nemluvili kluci Bankovi. Budu doufat, že se většinu do soboty podaří opravit, budu to muset zajet naostro. Máme odpoledne co dělat.

Na tolik chyb je páté místo v tréninku skvělý výsledek.

Všechny holky dělají chyby, je to trénink, každý si to zkouší. Spousta holek nejede na sto procent, to já nikdy nedělám, já jedu vždycky úplně na krev. Ale samozřejmě, že i když ten kopec všichni známe, je třeba si to vyzkoušet, pořešit linii, zjistit, jak trať vynáší.

Sledovala jste mužské závody, které se tu jely minulý týden?

Jsem ráda, že před námi jeli kluci. Včera (ve čtvrtek) jsem se dívala na jejich celý závod, jak si najížděli do bran. Sice to měli trochu jinak, ale většina byla stejná. Takže jsem si to mohla nakoukat a uvidíme, jak se připravím.

V čem se liší ženská a mužská trať?

Máme tu trošku jiný povrch. Oni tady měli totiž odlišné počasí. Pořadatelé sice dělali, co mohli, ale nahoře je sníh takový nekompaktní. Dole to prolévali, takže jsou tam ledové plotny. Je to takové zvláštní, ale myslím, že daleko hůř to vypadalo na prohlídce trati než potom při jízdě. Myslím, že to do závodu ještě vylepší.

Pomohl vám zrušený čtvrteční trénink k odpočinku?

Odpočinek sice byl, ale přesun z Ruska, kde jsme předtím jely, byl náročnější, než jsem čekala. V Rusku nás zavřeli, můj manažer totiž popletl víza, končily nám o den dřív. Takže nás na pasovce nepustili a řešili jsme to sedm hodin. Takže se nám celkem hodilo, že jsme měli den volna navíc.

Jaká byla komunikace s ruskými úřady?

Nic moc. Já totiž neumím rusky a i když v Moskvě je mezinárodní letiště, tak anglicky uměl jeden člověk. A to ho ještě hodně dlouhou dobu sháněli. Takže překládal (otec) Janek, který rusky umí. Snažil se jim vysvětlit, že nejsme nepřátelé. To bylo nejdůležitější (smích). Bylo to nepříjemné, tou dobou bych byla radši kdekoliv jinde.

Závodu se neúčastní americká hvězda Mikaela Shiffrinová, která po náhlému úmrtí otce přerušila sezonu. Co na to říkáte?

Nezasáhlo to jenom mě, ale celou rodinu. I mamka si pobrečela. Celý lyžařský svět je teď takový smutný. Všichni myslíme na Mikaelu a na celou její rodinu, protože to je něco, s čím se budou těžko vyrovnávat.