Pochybovači, ještě jsme tady. Jak je Tour pro Frooma i přípravou na Vueltu

Chris Froome, ochotný a povídavý, po středeční časovce: "Tolik let mi jiní jezdci pomáhali, je pro mě obohacující dělat to tady opačně." A ještě cosi: "Tour je letos pro mě i přípravou na Vueltu." Napadlo by vás, že takovou větu čtyřnásobný šampion Tour někdy pronese? https://t.co/clpmYPqz0c