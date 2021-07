Legendární cyklista Bartoníček poprvé na Tour de France: Byl to úžasný zážitek!

„Poslední dobou je toho nějak moc,“ usmívá se dvaasedmdesátiletý Antonín Bartoníček, vítěz šesti etap slavného Závodu míru.

„Nejprve mě v úvodu roku zařadili do Síně slávy české cyklistiky a teď jsem dostal od Škoda Auto šanci, abych viděl Tour de France zblízka. Je to úžasný zážitek, beru Starou dámu jako odměnu za vyhranou etapu Závodu míru v Mladé Boleslavi,“ řekl pro web We Love Cycling Bartoníček, jenž dostal zájezd díky kampani Škoda Auto Vy patříte na Tour!

Zblízka viděl pondělní 3. etapu Tour de France. Boje v pelotonu, pády, triumf Tima Merlier z Alpecinu Fenix. Dokonce předával zelený trikot průběžnému vedoucímu závodníkovi bodovací soutěže.

Pochází z Karlových Varů, ale namísto kolonády si zamiloval kolo. Snil o tom, že jednou bude stát po boku známých cyklistů na Závodě míru, nejslavnější etapové bitvě amatérů v minulém století. O Tour de France neměl ani tušení. „V novinách byly dvě strany o Závodě míru a dvě řádky o Tour de France,“ popisuje realitu života v šedivém komunismu.

Snad mě maminka uvidí v televizi

V devatenácti se z Karlových Varů přesunul do tehdy elitního týmu plzeňské Rudé hvězdy. O čtyři roky později, v roce 1972, se objevil na startu svého oblíbeného závodu. „Už jenom dostat se do přípravy národního týmu pro Závod míru bylo výjimečné. Každý jsme nafasoval nádherné kolo, oblečení, měli jsme vytvořené podmínky. Bylo to úžasné. A start v závodě pak pro každého představoval obrovskou poctu.“

V etapě s dojezdem do Góry vybojoval třetí místo, na což vzpomíná s nostalgickým úsměvem: „Děsně jsem dřel, protože jsem věděl, že kdo bude na stupních vítězů, zabere ho televize. Chtěl jsem, aby mě viděla maminka.“



Další den se finišovalo v Karlových Varech „Nejtěžší etapa, kterou jsem v životě absolvoval. Střídal se déšť se sněhem. Strašná zima,“ líčí Bartoníček, jenž na stadion najížděl z deváté pozice. „Lidi děsně řvali. I po letech se mi vybaví atmosféra a naskakuje husí kůže. Mám před očima, jak předjíždím jednoho soupeře za druhým a cílem projíždím první.“

Nikdy jsem nevzdal

Peter Sagan

Od té doby dokončil ještě dalších šest ročníků Závodu míru. „Nikdy jsem nevzdal. V jednom ročníku jsem dostal angínu, přidal se těžký zápal průdušek. Ale jel jsem dál a bojoval. Závod míru se prostě nebalil.“



Triumfoval v etapových závodech Okolo Slovenska, Kolem Skotska, Kolem Anglie a Kolem Bulharska. Jen Tour de France mu v pestré kariéře chybí. Dočkal se - byť v jiné roli, než původně zamýšlel - až letos.

Není divu, že někdejší skvělý spurter obdivuje Slováka Petera Sagana „Je neuvěřitelně všestranný, má obrovské zrychlení. Je schopný založit třicet kilometrů před cílem a jet pro vítězství. Ale taky o něm v závodě nikdo neví a rozhodne na posledních třech kilometrech. Sagan je fenomén a navíc showman,“ chválí Bartoníček. „A cyklistika má přece lidi bavit.“