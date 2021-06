Měl jsem oheň v očích. Jak Cavendish hledal a našel ty, kteří mu věří

Týden před startem letošní Tour de France. Místo děje: Bánovce nad Bebravou, společný národní šampionát Čechů a Slováků. Vasilis Anastopoulos, který je v týmu Quick Step koučem Josefa Černého, ale i Marka Cavendishe, nám vykládá: „Mark nepojede na Tour. Nechceme, aby tam se Samem Bennettem byli dva sprinteři. A nepojede potom ani Vueltu, na ni míříme s Fabiem Jakobsenem, ten je naší budoucností. Zato pošleme Marka na menší závody, které by mohl vyhrávat.“

Na Cavendishe řecký kouč každopádně nedá dopustit: „Stále má před sebou velké věci. Nesmírně tvrdě pracuje. Věřím, že v budoucnu by ještě mohl etapu na Tour vyhrát.“

O dva dny později mě Anastopoulos před závodem mužů v Bánovcích vyhledá a povídá: „Už jste napsali, co jsem vám říkal o Tour? Ne? Tak to nepište. A připravte se zítra na velké překvapení.“

Následujícího dne oznamuje tým Quick Step, že Mark Cavendish byl zařazen do osmičlenného výběru pro Tour namísto Sama Bennetta, jenž stále laboruje se zraněným kolenem.

Tak zní oficiální verze. Později si snad i vrabci na bretaňských střechách cvrlikají, že mezi obhájcem zeleného dresu Bennettem a šéfem týmu Patrickem Lefeverem došlo k naprostému odcizení.

Lefevere na dálku obviní Ira, že své zranění přiživil, protože se na Tour obával neúspěchu. Jako by mu drsnými slovy chtěl spočítat i to, že po sezoně odchází do stáje UAE Emirates.

Vztah těchto dvou mužů je nicméně pro Cavendishe druhořadý. V Brestu on sám před startem Tour pronáší: „Jsem v šoku, že jsem tady.“

Na Tour nezávodil od roku 2018.

Nevyhrál tu etapu od roku 2016.

Bojoval s nemocí, zraněním, psychickými problémy.

UTRÁPENÝ. Takový býval Mark Cavendish v posledních letech při rozhovorech často.

„Mohl bych dlouho mluvit o tom, jak těžké byly mé poslední roky. Ale v posledním roce se na světě mnoho lidí ocitlo v mnohem horší situaci, než byla ta moje,“ připomíná. „Doufám, že můj příběh může dát lidem naději.“

Štace v týmech Dimension Data a Bahrain Merida byly pro sprintera z ostrova Man trápením. Nevítězil, nerozuměl si ani s šéfy týmů, nebyl už vybírán do sestavy pro Tour.

A přece se na ni vrátil.

Nikdy jsem neměl z Quick Stepu odejít

Ještě loni na podzim tomu nic nenasvědčovalo.

Po klasice Gent-Wevelgem tehdy projel mixzónou a oznámil, že s velkou pravděpodobností právě absolvoval svůj poslední závod kariéry, protože nemá na příští rok tým.

Pak se objevil spasitel Lefevere.

Nabídl mu v Quick Stepu smlouvu s nízkorozpočtovým platem, který by ještě nedávno Cavendish považoval za směšný. Ovšem peníze pro něj najednou hrály vedlejší roli. Pro něj bylo podstatné: Dávají mi šanci.

I když na Tour... Těžko.

„Pokud podepisujete s týmem, za nějž závodí Sam Bennett, držitel zeleného dresu, nemůžete moc počítat s tím, že se dostanete na Tour,“ vyprávěl. „Ale já podepsal, protože jsem věděl, že jsem v Quick Stepu prožil nejšťastnější léta kariéry. Nikdy jsem odtud neměl odejít. Chtěl jsem opět být ve šťastném prostředí. Potřeboval jsem tým, který funguje jako tým, a kolo, které by mi sedělo. Ani jedno z toho jsem v předchozích letech neměl.“

Vlastně ještě cosi potřebuje.

„Někoho, kdo mi věří a závodění rozumí. Takovými lidmi jsou Patrick Lefevere, můj kouč Vasilis, celý můj tým, moje žena, lidé, kteří jsou mi blízcí.“

Na jaře začal opět vítězit. Jenže od čtyř prvenství v etapách Kolem Turecka a jednoho Kolem Belgie je k triumfu na Tour stále předaleko, byť kouč Anastopoulos upozorňoval: „Ve spurtu Kolem Belgie porazil Mark skoro všechny nejlepší sprintery. Nebyli tam jen Bennett, což je ale Markův parťák, Démare a Viviani. A Bennett ani Viviani Tour nejedou.“

PŘEDZVĚST. Cavendishovy vítězné etapy na závodě Kolem Turecka

V pondělí, na prahu první sprinterské etapy do Pontivy, Cavendish přiznal: „Jsem docela nervózní.“ V jejím závěru byl i on zastaven jedním z pádů a do spurtu se nezapojil.

Dlouho to vypadá, že ani v úterním odpoledni ve Fougeres šanci na vítězství nedostane.

V krátké, rovinaté etapě, ve které uprchlíci neměli mít proti sprinterským týmům pražádnou šanci, má ještě tři kilometry před cílem Brent van Moer z Lotta Soudal 30 sekund k dobru.

Třiadvacetiletý mladík vyhrál v červnu na závodě Dauphiné svoji první etapu v profipelotonu. Ve Fougeres teď sahá po životním úspěchu. Ze mně i za Caleba, motivuje se. Caleb Ewan, trumfové eso jejich stáje, si v pondělí zlomil klíční kost. Před úterním startem přišel zraněný Australan s rukou na pásce za týmovými kolegy, snažil se dodat jim sílu.

Van Moer bude později líčit: „Měli jsme naše plány na Tour postavené na něm. Najednou jsme museli překopat strategii. Tak jsem si řekl: Proč to nezkusit?“

Copak ho vážně nesjedou?

Chvíli se zdá, že týmy pro celkové pořadí zablokují nahánění posledního zbylého uprchlíka v rámci jakéhosi podivného pokračování protestu z úvodu etapy, aby tím znemožnily hektické finále s rizikem dalších pádů. Ale pak se pomocníci elitních sprinterů pustí do díla.

Lidé nechápou, jak je to těžké

Quick Step, Alpecin Fénix i další týmy rozpoutají zběsilou honičku. „Museli jsme předtím hodně bojovat o pozici, abychom se vůbec dostali na špici,“ řekne Petr Vakoč.

Quick Step nemůže využít Davide Balleriniho, zlomil na kole paprsek, ale nasadí vše, co má k dispozici. I Julian Alaphilippe, druhý muž celkového pořadí a lídr bodovací soutěže, usilovně pracuje na sjetí van Moera.

„Když vidíte, jak pro vás může vypustit duši chlápek v zeleném trikotu, je to úžasně motivující,“ přizná Cavendish.

Ještě kilometr - a 10 sekund pro van Moera.

Kdyby tak byl cíl o pár desítek metrů blíž, pomyslí si mladý Belgičan. K jeho smůle není. Zbývá 100 metrů, když se přes něj přeženou.

Jasper Philipsen si spurtuje pro vítězství, tým Alpecin sahá po famózním hattricku, kdy by vyhrál ve třech dnech tři etapy Tour se třemi různými jezdci.

Mark Cavendish však dokáže udržet Philipsenovo tempo, načež předvede největší zrychlení ze všech.

A triumfuje!

VELKOLEPÝ COMEBACK. Mark Cavendish se raduje, vyhrál 4. etapu Tour.

Tour 2021 píše další z nesmírně dojemných příběhů s happy endem. Příběh o vítězném návratu velikána, jenž byl takřka všemi odepisován.

Vítěz objímá parťáky, usedne na zem, skryje hlavu do dlaní.

„Tak moc je Mark dojatý,“ hledí na něj Vakoč. „Když už jsme nevyhráli my, jsem moc rád, že vyhrál Cav. Kdyby tohle někdo řekl před rokem, asi by nikdo neuvěřil.“

Právě ve starodávném městě Fougeres už Cavendish jednou na Tour zvítězil. To se psal rok 2015 a také oblékal barvy Quick Stepu.

„Skoro jsem zapomněl, jak těžké je vyhrát etapu na Tour de France,“ říká nyní. „Vůbec to není snadné. Proto...“ Zarazí se. „To bylo nejtěžší, že lidé nechápou, jak je to těžké.“

„Měl jsem dnes ve spurtu oheň v očích,“ rozhovoří se Brit později na tiskové konferenci, už v zeleném dresu nového lídra bodovací soutěže. „Když jsem tenhle finiš jel na Tour 2015 naposledy, taky jsem měl oheň v očích. Nebyla to pro mě v tom roce do té doby úspěšná Tour.“

Tehdy se chtěl vzepřít všem, kteří tvrdili, že hvězdný Mark Cavendish je nenávratně za zenitem. A tentokrát mínil odpovědět kritikům, kteří ho v posledních dvou letech posílali do cyklistického důchodu.

„Nejde o to někomu dokázat, že se mýlí, i když je to hezké, ale...“ Opět se na chvíli odmlčí, rozhlédne se po novinářích sedících v prostoru pro tiskové konference.

„Každopádně půlka téhle tiskové místnosti nenapsala dobrý článek o mně od doby, kdy jsem naposledy vyhrál etapu Tour.“

Jako by chtěl říci: A teď jsem vám všem ukázal.

Nahlas nicméně pronáší: „Prostě tu jen chcete být. Tady, na Tour. A uspět. Tour je můj život. Chtěl jsem to udělat sám pro sebe. Kdybych nevěděl, že to ještě dokážu, nejezdil bych už na kole.“

ZA DÁVNÝCH ČASŮ. Když mladík Cavendish vládl sprinterům na Tour ještě v dresu stíáje HTC. Tady vítězí před Alessandrem Petacchim.

Tři vítězství k panu Merckxovi

Dosáhl na Tour na vítězství číslo 31.

Eddy Merckx, rekordman závodu, jich má 34.

Cavendish musel počítat s tím, že dostane od reportérů i tuto otázku: „Marku, a co ten rekord?“

Jenže na ni nechce odpovídat.

Tak jak bývá občas jeho zvykem, reaguje oklikou.

„Na začátku Tour jsem mluvil s Timem Merlierem a řekl mu: ‚Myslel sis, že se tvoje kariéra změnila už tím, že jsi letos vyhrál etapu na Giru? Ale zkus vyhrát etapu na Tour a uvidíš, jak ti to změní život.‘ Víte, stačí jedno etapové vítězství na Tour, jen jedno. Myslím, že je to teprve půl hodiny, co jsem tu zase vyhrál, a vy už jste zapomněli, jak velké a těžké je vyhrát etapu na Tour, když se zase ptáte na takové věci.“

Tolik na téma rekord.

Nebo snad... Jen připomenutí: ještě pět rovinatých etap v letošním ročníku na jezdce čeká.

A v Chateauroux, kde se sprinteři utkají ve čtvrtek, okusil Mark Cavendish v roce 2008 ve svých 23 letech vůbec poprvé, jak vítězství na Tour chutná.