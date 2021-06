Chlapi, stávkujeme. Za širší silnice. Jsou hlavním viníkem pádů na Tour?

„Proti nebezpečné trati,“ tvrdili někteří. Ta je podle nich hlavním viníkem seriálu zle vyhlížejících pádů, které v předchozí třetí etapě (a stejně tak v té první) kosily i největší hvězdy.

Jenže svádět vše na trať by bylo krátkozraké a velmi naivní.



„Stěžujeme si také na neochotu UCI s námi jednat,“ říkal veterán Philippe Gilbert, jenž stávku od večera přes WhatsApp organizoval.

Jak velkou k ní nacházel mezi týmy podporu, těžko říci.

„Dozvěděli o protestu jen náhodou,“ popisoval Petr Vakoč z Alpecinu. „Až před startem úterní etapy se k nám o něm donesly nějaké zprávy. Ani jsme pořádně nevěděli, co se má dít. Bylo to celé takové zvláštní.“



Simon Geschke z týmu Cofidisu naopak patřil mezi demonstranty k vůdčím typům a na adresu mezinárodní unie UCI si přisadil: „Trestají nás za nepovolený posez ve sjezdu, za příliš vysoké podkolenky nebo ve špatnou chvíli odhozený bidon. Ale zároveň nás posílají na zcela nevhodné silnice.“

MUKA. Sedřený Primož Roglič projíždí v potrhaném dresu cílem 3. etapy Tour.

Vzhledem k technické koncovce třetí etapy do Pontivy, kde se na úzkých silničkách očekával přetlak v pelotonu, skupina jezdců i Asociace cyklistických profesionálů (CPA) už před pondělním startem navrhovala, ať je rozšířena neutralizovaná zóna.

Tedy aby se jezdcům případné časové ztráty způsobené pády vynulovalynejen na posledních třech, ale dokonce na posledních pěti či osmi kilometrech.

„Týmy pro celkové pořadí by se tak dříve stáhly z čela pelotonu, čímž bychom v koncovce omezili míru rizika. Organizátoři s naším návrhem souhlasili, ale komisaři UCI byli proti,“ postěžoval si Gilbert. „Taková úprava by podle nich byla v rozporu se současnými pravidly.“

Moje děti radši hrají fotbal

Prezident UCI David Lappartient (který mimochodem z cílového města Pontivy pochází) se i po dojetí 3. etapy za volbu trati postavil.

„Silnice byly sice hodně technické, ale jinak v pořádku, přijatelné šířky,“ prohlásil. „Nenašli jste na nich ani žádné dopravní ostrůvky a jiné překážky. Většina pádů byla způsobena nedostatečnou ostražitostí a nepozorností jezdců. Každý chce být vepředu, ale pro všechny tam není místo.“



Svými slovy píchl do vosího hnízda. Asociace CPA reagovala prohlášením požadujícím okamžité zahájení dialogu UCI s jezdci o uzákonění rozsáhlejších bezpečnostních norem. Jinak hrozí další stávky.

„Když rodiče všechny ty karamboly v televizi vidí, nebudou chtít dávat své děti na cyklistiku,“ podotkl šéf týmu Groupama-FdJ Marc Madiot. Bývalý profesionál Laurens Ten Dam přidal: „Jsem tak rád, že moje děti hrají radši fotbal.“



Problém dramatických a četných pádů v úvodních etapách Tour přitom ani zdaleka není nový, vrací se takřka každoročně. V sezoně 2015 po masivním karambolu ve 3. etapě organizátoři dokonce dočasně zastavili závod, aby mohli lékaři ošetřit cyklisty a sanitky odvézt zraněné.

„Každý rok tu je vždy stejná debata o bezpečnosti,“ podotkl Mark Cavendish. „O podobě tratí rozhodují jiní lidé než my. Ale zároveň i jezdci mají zodpovědnost starat se o to, aby byl závod co nejbezpečnější.“

Jistě, letos zvolené silnice v bretaňském vnitrozemí jsou skutečně občas titěrné, na pět metrů široké, mnohdy bez krajnice, přecházející v příkop a obsypané ne vždy ukázněnými diváky. Příčiny karambolů však musíme hledat také ve způsobu závodění.

Všichni jsou v úvodu Tour nabuzení, s nohama ještě odpočatýma, příliš mnoho kandidátů chce v zahajovacích dnech zaútočit na žlutý dres či na etapu. Týmy se přetlačují, hnány do popředí svými šéfy, stres narůstá, chyby přicházejí.

„Napětí v pelotonu se dalo krájet,“ uznal v pondělí Petr Vakoč. Lídr jeho týmu, majitel žlutého dresu Mathieu van der Poel poté prokázal nadhled, když poukázal: „Příčiny zdejších pádů? Od všeho trochu. Nejde jen o trať, k těžkým pádům dochází i na širokých rovinkách. Tour je největším závodem, nervozita tu je zkraje závodu obrovská, obzvlášť když týmy na celkové pořadí bojují o pozici s těmi sprinterskými. Cyklistika prostě je nebezpečným sportem. Závodíme na otevřených silnicích, kde často netušíme, co nás čeká. Přitom rychlost je dnes tak vysoká.“

Co tedy s tím? Úplné bezpečí nikdo nezajistí. Padat se bude vždy.

KONEC. Caleb Ewan leží se zlomenou klíční kostí na zemi po pádu ve spurtu třetí etapy.

Poučme se z formule 1

Jistě, mohli byste limitovat počty jezdců na Tour, vytáhnout peloton na silnice dálničního typu jako při klání Kolem Kalifornie, odklonit tratě od ikonických míst Francie, které jsou vděčné v televizních přenosech, nebo opět omezit vstup diváků k trati.

Jenže pak byste vzali Tour i velkou část jejího kouzla.

Nebo se mohou ti zodpovědní pokusit aspoň o menší změny, které zmírní enormní tlak.

„Změna pravidla ohledně neutralizace by pomohla. Hodně pádů tady zapříčinila nervozita a lídři na celkové pořadí tlačící se dopředu, pokud možno s celým týmem,“ soudí Vakoč.

Na kolik kilometrů by neutralizace ve sprinterských etapách měla být rozšířena? „Jak kdy,“ říkal v úterním cíli. „V pondělí by nepomohlo ani pět kilometrů, tam by dávalo smysl deset. Zato v závěru dnešní etapy, kde byly silnice široké, by stačily klasické tři kilometry. Každopádně pokud pády vyřadí z pořadí plno lídrů, ubírá to i dalšímu průběhu závodu na zajímavosti.“

PELOTON STÁLE V BRETANI. Cyklisté v úterní čtvrté etapě Tour.

Exmistr světa Michael Kwiatkowski z Ineosu také tentokrát neopomněl připomenout své oblíbené téma.

Tour de France Příloha k závodu

„Říkal jsem to mnohokrát. Vraťte coby úvodní etapu na Tour prolog,“ apeloval polský jezdec. „Ať si cyklistika vezme příklad z formule 1, kde kvalifikace roztřídí jezdce na roštu. Totéž dovede u nás prolog. V pořadí vzniknou odstupy a napětí v pelotonu aspoň trochu poleví.“

Pořádající společnost ASO ho zatím nevyslyšela. Naposledy začínala Tour prologem v sezoně 2012.

„Jeho zařazení by dávalo smysl,“ uznal Vakoč. „Na druhou stranu díky tomu, že se ani letos nejel, jsme s Mathieum získali žluťáka.“

Tour s jinou dynamikou

Letos je první ze dvou časovek v itineráři na programu ve středeční 5. etapě. Přičemž pády úvodních dnů už před ní změnily dynamiku závodu.

Ze čtyř potenciálních lídrů Ineosu tři leželi během úvodních tří dnů na zemi. Richie Porte a Tao Geoghegan Hart nabrali ztrátu, Geraint Thomas si v pondělí vyhodil rameno, lékař mu ho nahazoval zpět, ale je otázkou, jak Velšan přežije náročný časovkářský den.

„Pár dní mě to určitě bude bolet,“ očekává.

Dokonce tři pády postihly Miguela Ángela Lópeze z Movistaru. Kolumbijec, jenž byl u mnohých bookmakerů před Tour veden coby pátý favorit celkové klasifikace (za Pogačarem, Rogličem, Thomasem a Carapazem), nabral manko 3:43 minuty.



Oblepené náplastmi je po pondělním pádu i tělo Primože Rogliče, lídra Jumba. „Kůži mám sedřenou od hlavy až k patě,“ zvěstoval.

Navíc musí likvidovat minutovou ztrátu na krajana Tadeje Pogačara, který patří momentálně společně s Richardem Carapazem z Ineosu a Wilkem Keldermanem z Bory mezi tři nejlépe postavené vrchaře v celkové klasifikaci.

Přesto se Roglič neřadí mezi jezdce, kteří si hlasitě stěžují na stav bretaňských silnic. „Budeme bojovat dál,“ oznámil jen.

Pokračující debaty o protestech a přílišném riziku, jemuž jsou aktéři Tour vystavováni, nicméně v úterním odpoledni utnul jiný z velikánů. V minulé sezoně takřka všemi odepisovaný Mark Cavendish se po třech letech vrátil na jeviště Tour a vyhrál tu úterní etapu, svoji 31. v kariéře.

Nesmírně emotivní téma jeho triumfu rázem přebilo vše.