ONLINE: Biatlonisté jedou štafetu. Češi v polovině závodu díky Mikyskovi první

Už v pátek večer hrozila předpověď větrem o síle až 28 km/h a v nárazech až 85 km/h. Organizátoři se kvůli tomu sešli už v brzkém sobotním ránu, aby probrali bezpečnost závodníků i fanoušků. Hrozilo i úplné zrušení závodu. Nakonec se ale podmínky uznaly za bezpečné a štafety dostaly zelenou.

Netradičně už na prvním úseku vyráží do štafety Michal Krčmář, který v Oberhofu zaznamenal osmé místo z vytrvalostního klání, ale smíšeným závodem dvojic se protrápil. Jeho úkolem je držet štafetu co nejblíže v kontaktu s čelem a přivézt ji Tomáši Mikyskovi na co nejvyšším místě.

Mikyska se osvědčil při smíšená štafetě na úvod šampionátu a blýskl se také 14. příčkou z vytrvalostního závodu. Je velmi rychlým střelcem a ani běžecky příliš nezaostává za širší špičkou, může tedy české barvy držet vysoko.

Třetí úsek patří Štvrteckému, který má dlouhodobě problémy se střelbou vestoje a ani oberhofský šampionát s tím nic nezměnil. Jako spolehlivý člen štafety se ale prokázal už několikrát.

Závěr závodu je na Jonáši Marečkovi stejně jako na úvod sezony v Kontiolahti, kde po mocném finiši vytáhl Čechy na páté místo. Nejmladší ze čtveřice uzavíral štafetu také v Hochfilzenu, kde dojel pro osmé místo.

Zdá se, že tentokrát by nemusel hrozit scénář z olympiády v Pekingu, kde byla česká štafeta po čtyřech trestných okruzích o kolo dojeta a finišman Krčmář se tehdy ani nedostal na trať.

Norská štafeta zatím v této sezoně nenašla přemožitele, a je tak bezpochyby největším favoritem na zlato i v sobotu. Norové do každé ze čtyř štafet vstupovali s jiným složením úseků a také tentokrát jedou zatím neozkoušenou variantu.

Závod rozjíždí Vetle Christiansen, předává Tarjeii Böovi, třetí úsek jede poprvé na velkých akcích Sturla Holm Lägreid a finiš obstarává Johannes Bö.

Tři z norského kvarteta už získali v Oberhofu medaili. Tarjei Bö ze sprintu, Lägreid z každého závodu, do kterého nastoupil, a o formě pětinásobného mistra světa Johannese Böa snad ani není potřeba mluvit. Pokud Norové senzačně nevybouchnou, čeká ostatní štafety lítý boj pouze o stříbro.

Na něj je ale adeptů celá řada. Švédi stále ukazují, že jsou na tento šampionát perfektně připraveni a sobota by mohla jejich medailovou bilanci jen vylepšit.

Domácí Němci se v mužské kategorii ještě příliš nepředvedli a před zaplněnými tribunami mají předposlední šanci získat medaili.

Ani Francouzi ještě v individuálních soutěžích nedosáhli na medaili a v jejich silách rozhodně je na nějakou v sobotu zaútočit.

Černými koňmi by mohli být Italové, kteří už mají medaili ze smíšené štafety i smíšené štafety dvojic.

Jak do dalšího medailového klání promluví Češi?

Sledujte v reportáži.