ONLINE: Biatlonistky bojují ve stíhačce. Udrží se Davidová v top pětce?

Davidová si v pátečním sprintu vysloužila rozšířené pódium zejména díky čisté střelbě, na lyžích však pokulhávala a na první Němku Denise Herrmannovou-Wickovou ztrácí na startu stíhačky 51 sekund.

ONLINE: Stíhací závod žen na 10 kilometrů Závod sledujeme v podrobné reportáži.

„Byl to jeden z mých nejpovedenějších sprintů na vrcholné akci. A zároveň je to i velmi dobrý vklad do stíhačky,“ pochvalovala si přesto nejlepší česká biatlonistka.

V aktuální sezoně už zvládla ve stíhacím závodě vybojovat pódiové umístění, v rakouském Hochfilzenu si dojela pro třetí příčku. Blízko k tomu má i nyní, od bronzové medaile ji na startu dělí pouhá dvě místa a 25 vteřin, což je průměrný čas jednoho trestného kola.

Při pátečním klání zaujala i dvaadvacetiletá Voborníková, která se blýskla na lyžích, když si vyběhla osmnáctou pozici a poprvé se mezi ženami probila do elitní dvacítky. „Mám radost, že konečně začínám běžecky prodávat dřinu, kterou jsem celé léto podstupovala,“ vyprávěla v cíli.

Lepší umístění si odstřelila netrefenou poslední ránou, přesto má na startu stíhačky sympatickou ztrátu jedné minuty a 18 sekund.

I přes čtyři chyby na střelnici se do stíhačky vmáčkla také Charvátová, jež vybíhá až z chvostu startovního pole. Do závodu se vrhá jako předposlední se ztrátou 2:55.

Kromě Italky Vitozziové se z klání kvůli nemoci odhlásila také Švédka Elvira Öbergová. Do bojů o medaile ale zasáhne její sestra Hanna, která na Herrmannovou-Wickovou ztrácí pouhé dvě vteřiny.