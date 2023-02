ONLINE: Biatlonistky jedou na MS štafetu. Umoudří se vítr? Začíná Voborníková

Pro obě Češky na prvních úsecích jde o debut v ženské štafetě na mistrovství světa. O nominaci Voborníkové, která štafetu rozjíždí, nebyl díky vynikajícím výsledkům v Oberhofu žádný pochyb.

Ve sprintu se dvaadvacetiletá rodačka z Vrchlabí zaskvěla osmnáctým místem, které pak ještě vylepšila ve stíhacím závodě, ve kterém se posunula na sedmé místo.

To druhou debutantku Vinklárkovou, která od ní převezme do druhého úseku, nominace mile překvapila. „Bude to tady má velká premiéra. Jsem ráda, že jsem konečně dostala šanci být součástí takového závodu, ale nějaké velké obavy snad mít nebudu,“ svěřila se biatlonistka, jež nikdy nejela štafetu ani v rámci klasického závodu Světového poháru.

V Oberhofu Vinklárková potěšila ve vytrvalostním závodě 34. místem i dobrou střelbou v náročných podmínkách. Toho dne byla za Davidovou druhou nejlepší Češkou.

Právě osmé ženě celkového hodnocení SP bude i předávat. Česká jednička si ve čtvrtek místo startu v singl mixu dopřála více odpočinkový den. „Byla jsem se proběhnout, ale na lyže jsem nešla. Moje hlasivky jsou teď lepší,“ prozradila Davidová.

„Už tu máme zase ten pravý Oberhof, dali jsme si přípravu na sobotní podmínky,“ glosovala po pátečním tréninku vítr, který by měl v sobotu podle původních předpovědí dosahovat rychlosti 15 až 28 km/h a v opakujících se nárazech dokonce 85 km/h.

Závěrečný úsek má na starosti stejně jako při všech čtyřech štafetách v této sezoně Charvátová. Ve třech případech se třicetiletá závodnice vyvarovala trestného kola, při poslední příležitosti v Anterselvě však kroužila dvakrát, čímž Češky odsoudila k desátému místu - nejhoršímu výsledku v sezoně.

Nejlépe si české biatlonistky počínaly v Ruhpoldingu, kde skončily se sedmi dobíjenými ranami páté. Poprvé v tomto ročníku Světového poháru se však musí český kvartet obejít bez Jessicy Jislové, jež kvůli zdravotním neduhům na mistrovství světa neodcestovala.

MS v Oberhofu Příloha iDNES.cz

Štafetové závody v podání žen nabízejí v boji o vítězství podstatně rozmanitější podívanou než v případě mužů.

Dvakrát vyhrály pouze Francouzky, které dnes nastupují ve čtveřici Lou Jeanmonnotová, Anais Chevalierová-Bouchetová, Chloe Chevalierová a Julia Simonová.

Na triumf z Ruhpoldingu budou chtít v sestavě Karoline Knottenová, Ingrid Tandrevoldová, Ranghild Femsteineviková a Marte Röiselandová navázat Norky. Na formu zkraje sezony si chtějí rozpomenout vítězky z Kontiolahti Švédky Linn Perssonová, Anna Magnussonová, Elvira Öbergová a Hanna Öbergová.

Domácí reprezentantky usilují o první triumf v sezoně v sestavě Vanessa Voightová, Hanna Kebingerová, Sophia Schneiderová a Denise Herrmannová-Wicková.