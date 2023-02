Tak si dáme druhý úsek. Biatlonový pár Vinklárková a Mikyska se těší na štafetu

Pro Terezu Vinklárkovou, řečenou Vinky, to bude tak trochu start nad plán. Vždyť původně měla do Oberhofu přicestovat víceméně jen na otočku na vytrvalostní závod.

Nakonec ji trenéři nečekaně povolali už těsně před sprintem. V něm sice po pádu skončila až pětaosmdesátá, zato ve vytrvalostním závodě potěšila 34. místem i dobrou střelbou v náročných podmínkách. Toho dne byla za Markétou Davidovou druhou nejlepší Češkou.

„Jsem moc spokojená,“ zářila po závodě.

Ale aby hned myslela na štafetu?

„Vůbec jsem neuvažovala o tom, že by trenéři řešili, jestli do ní postaví mě nebo Elišku Václavíkovou, nebo že by třeba mezi námi měl rozhodovat páteční trénink,“ líčila. „Takže nominace je pro mě milá zpráva.“

Vyčerpaná, ale šťastná. V cíli oberhofského vytrvalostního závodu:

O sobotním štafetovém startu Tomáše Mikysky naopak nikdo nepochyboval. V Oberhofu už skvěle zvládl finiš smíšené štafety, kterou dovezl do cíle na pátém místě. Po slabším dnu ve sprintu (60.) si velmi dobře vedl ve stíhačce (posun o 29 míst vpřed) a podobně jako přítelkyně předvedl zatím životní výkon ve vytrvalostním závodě, v němž skončil čtrnáctý.

A to si ještě poslední ránou odstřelil elitní desítku.

„Měl jsem být nachystaný i na singl mix a klidně bych si ho i zajel, ale když mě do něj nenominovali, zase tolik mě to nevadilo,“ povídal.

„Tomášovy výkony jsou tu neuvěřitelné,“ chválila ho přítelkyně. „Věřím, že jestli předvede ve štafetě třeba jen půlku toho, co tu zatím dokázal, dopadne to výborně.“

SKVĚLÝ VÝKON. Tomáš Mikyska během vytrvalostního závodu v Oberhofu.

Vinklárková oslavila v prosinci 24. narozeniny, Mikyska je o rok mladší.

Vyrůstal ve východočeské biatlonové baště Letohradu, ale pozor, platil tu především za talentovaného fotbalistu. Pro biatlon měl nicméně rodinné dispozice. „Mamka jezdila na lyžích, teta byla v biatlonové juniorské reprezentaci. U mě sice nějaký čas vyhrával fotbal, ale jakmile jsme na biatlonových trénincích začali střílet, chytlo mě to.“

Ve dvanácti letech u něj biatlon vyhrál.

To Vinklárková měla cestu k jejímu sportu poněkud komplikovanější, její rodné Brno rozhodně neplatí za ráj biatlonistů. Což ovšem neznamená, že by si tento sport nemohla oblíbit u televize, kde ho se starším bráškou nadšeně sledovala.

Pak pomohla náhoda. Bráchu zaujal na základní škole nábor do biatlonového klubu Střelka Brno. Malá Terka tam za ním chodila na tréninky - a později to zkusila i sama. Trénovat jezdili do Nového Města, odkud se ještě jako žákyně přesunula... ano, do Letohradu.

Hlavně, ať nás to baví

Ona i Mikyska se prosadili už na mládežnických světových šampionátech. Vinklárková pomohla v roce 2016 ke stříbru štafetě českých dorostenek a v roce 2020 dojela mezi juniorkami pátá a šestá, čímž si vysloužila nominaci na dospělé mistrovství světa v Anterselvě. Ve vytrvalostním závodě skončila v italském středisku dvaašedesátá.

Tereza Vinklárková v časech juniorských úspěchů.

Její oblíbený citát říká: „Důležitější než výsledek je, aby závodění člověka bavilo.“

Při pohledu na usměvavou ženu s občas i poněkud zasněným výrazem v obličeji, byste řekli, že ji opravdu baví. Jen kdyby nemusela tak často řešit zdravotní komplikace. Ale i nemoci a zranění přibržďující jejich kariéru mají s Mikyskou společné.

Její přítel má doma z juniorského světového šampionátu bronz ze štafety v roce 2021, sám dojel nejlépe loni osmý ve stíhačce.

Premiéru ve Světovém poháru zažil v Kontiolahti 2020, ve sprintu při ní skončil šedesátý, zaujal však mladickým sebevědomím a výborným vystoupením na prvním úseku štafety, kterou předal Ondřeji Moravcovi na 7. místě.

KONTIOLAHTI 2020. Tomáš Mikyska (vpravo) předává štafetu Ondřeji Moravcovi.

„Bimbo (Michal Krčmář) mi před ní na pokoji furt říkal, že jsem hrozně v tenzi, ať se uklidním. A taky mi radili, ať si dám na mém úseku bacha na Kanaďana, že láme hůlky,“ vykládal.

V minulé sezoně mu po zranění kolenních vazů zůstal tým pro Světový pohár uzavřený a vrátil se do něj až loni v prosinci, kdy hned pětkrát po sobě bodoval, nejlépe na 29. místě.

Trajektorie dospělé kariéry Vinklárkové byla jiná. Do Světového poháru nakoukla poprvé v Oberhofu v lednu 2021 a v úvodu následující sezony v Östersundu poprvé a zatím naposledy bodovala 29. místem ve sprintu. Loni v lednu ji však z A-týmu odeslali trenéři do béčka pro IBU Cup a v něm od té doby setrvala.

ÖSTERSUND 2021. První pohárové body Terezy Vinklárkové.

Loni v březnu si s Mikyskou zaběhli singl mix při finálovém kole IBU Cupu v Ridnaun a skončili pátí. Znovu si v něm společně zazávodili letos v lednu na mistrovství Evropy v Lenzerheide, kde se oba snažili po předchozím onemocnění znovu nabrat formu, a patřilo jim 9. místo.

„Před letošní sezonou jsme s Tomášem absolvovali společně i celou přípravu,“ vypráví Vinklárková. „Bylo to hrozně fajn, nejlepší příprava co jsem mohla zažít. Také s mým trenérem Alešem Ligaunem jsme si výborně sedli. Škoda jen, že potom přišla ta onemocnění.“

Vytrvalostní závod v Oberhofu jí psychicky pomohl k většímu sebevědomí. „Ale štafeta je jiný závod, může se stát cokoliv,“ říká. „Doufám, že to klapne a nepokazím ji ostatním.“

Do osmého místa dobré

Na rozdíl od Mikysky ještě Vinklárková nikdy neokusila štafetu ve Světovém poháru. „Bude to tady má velká premiéra. Jsem ráda, že jsem konečně dostala šanci být součástí takového závodu, ale nějaké velké obavy snad mít nebudu.“

Je jí jasné, že se nesmí nechat vybláznit tempem mnohem zkušenějších a rychlejších biatlonistek. „Já dřív bývala docela šnek v prvních kolech závodů,“ nezastírá. „Až poslední dobou se to zlepšuje a první kola mám rychlejší. Před střelnicí si podle potřeby trochu zvolním, neponechám nic náhodě.“

V pátek si vyzkoušela i očekávané větrné hrátky na oberhofské střelnici. „Vleže jsem na něj celkem dobře reagovala, vestoje jsem se schovávala na třicátý stav, kde moc nefoukalo. A při štafetě to bude pro všechny stejné,“ říká.

Mikyska by si v té mužské klidně zase zafinišoval, ovšem přijal bez problémů i druhý úsek. „Je mi víceméně jedno, jaký jedu. Trenéři nějak sestavu vymyslí a my se s tím musíme vypořádat.“

Jemu předá štafetu Michal Krčmář, jeho přítelkyni Tereza Voborníková.

A až bude po všem a budou moci bilancovat?

V posledních letech pro české štafety platilo okřídlené: do 8. místa dobré, do 6. místa super.

„Jo, to souhlasí,“ odkývne Mikyska, i když si uvědomuje: „Tady se všichni snaží být v té nejlepší formě. Noráci jsou úplně ustřelení od ostatních, ti by museli udělat nějaký hodně velký kiks, aby někoho pustili před sebe. Ale pro nás by byla šestka super.“