Mikyska dovede 48 hodin nespat. Dělá bezhlavé sázky, říká Vinklárková

Prosadili se mezi juniory a chtějí totéž dokázat i v kategorii dospělých. On začínal sezonu v reprezentačním A-týmu biatlonistů, ona se do něj dostala až ve druhé polovině sezony. Zároveň spolu pět let chodí. Teď mají Tomáš Mikyska a Tereza Vinklárková také stejný sportovní sen: olympijské hry 2026 v Milánu.