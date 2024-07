Že by Pogačar a Vingegaard dopovali? Rebreathing je absurdní, popisuje lékař

A to už deset let, po které za ním vrcholoví borci docházejí do Centra sportovní medicíny inhalovat oxid uhelnatý. Kontrolovaně.

„Testů uděláme zhruba sto padesát ročně, je to standardní věc, která napomáhá monitorování,“ líčí Dostal v rozhovoru. V něm vysvětluje, jak metoda pomáhá, jaký může mít teoreticky vliv na lidský organismus a proč s ní operuje dokonce i Světová antidopingová agentura (WADA).