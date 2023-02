ONLINE: V Oberhofu se jede smíšená štafeta. Češi jsou v polovině osmí

Tři roky uplynuly od šampionátu v Anterselvě, kdy Češi ve smíšené štafetě vybojovali bronz. Od té doby reprezentanti na podobný úspěch čekají a na vrcholných akcích v této disciplíně končí až ve druhé desítce.

Na mistrovství světa na Pokljuce 2021 byli jedenáctí, loni na olympijských hrách v Pekingu ještě o příčku níž.

ONLINE: Smíšená štafeta na MS v Oberhofu podrobná reportáž od 14:45

V letošní sezoně biatlonisté odjeli zatím jednu smíšenou štafetu. Češi v ní na začátku ledna na Pokljuce obsadili s osmi dobíjeními sedmé místo.

Oproti tehdejší sestavě trenéři udělali jednu změnu. Jonáše Marečka nahradil Mikyska, který pojede v roli finišmana.

„Těším se a zároveň jsem i nervózní. Pokusím se trochu zklidnit a zajet to nejlepší, co ve mně je,“ řekl Mikyska.

Mikyska si na mistrovství světa prožije debut. Stejně je na tom i Voborníková, jež v sestavě zaujmula místo po Jessice Jislové, kterou na start nepustí zdravotní potíže.

„Pocity jsou smíšené. Mám radost, že jsem se do nominace dostala, ale zároveň z toho mám trochu strach, protože to je velká zodpovědnost. Pokusím se na to ale natěšit, stres odložit a užít si to,“ líčila Voborníková.

Jména dalších biatlonistů už nijak překvapivá nejsou. Na druhém úseku se představí česká jednička Davidová, na třetím Krčmář.

Markéta Davidová při tréninku na MS v Oberhofu.

„Především mě mrzí, že nefinišuju, ale je to rozhodnutí trenérů, takže to respektuju,“ usmál se Krčmář. „Je to ale jedno, jestli se jede třetí, nebo čtvrtý úsek. Každý z nás musí jet naplno a pak se ty časy sečtou.“

Titul světových šampionů obhajují Norové, kteří budou i tentokrát hlavními favority. Zastupují je Ingrid Landmark Tandrevoldová, Marte Olsbuová Röiselandová, Sturla Holm Lägreid a Johannes Bö.

Porazit je budou chtít například Francouzi, vítězové z lednové Pokljuky, již vyběhnou s Julií Simonovou, Anais Chevalierovou-Bouchetovou, Emilienem Jacquelinem a Quentinem Fillonem-Mailletem.

Další z kandidátů na medaili – Švédy – reprezentují Hanna a Elvira Öbergovy, Martin Ponsiluoma a Sebastian Samuelsson.

Jak úvodní závod šampionátu dopadne?

Sledujte online.