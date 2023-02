Jislová zůstává doma, Mikyska vyhrál rozstřel. Biatlonisté na prahu šampionátu

Když se řekne Oberhof, biatlonistům se vybaví mlha, déšť, vichr, chumelenice, chaos, mizerné tratě, kamení, bláto, pády. Takové to tu téměř vždy bylo.

I v pondělí, po příjezdu české reprezentace. Mlhavo, nevlídno a navrch trať rozoraná od roleb a sněžných skútrů natolik, že trénink rozhodně nebyl za odměnu.

Zato v úterý? „Jezdím sem od roku 1995 a dnů, jako je tenhle, bych tu napočítal na prstech jedné ruky,“ říkal Egil Gjelland, kouč českých žen.

Zářící slunce, modrá obloha, bezvětří.

„Úplná Anterselva,“ připomněl trenér mužů Michael Málek italské biatlonové středisko, které se naopak pyšní největším počtem slunečných dnů.

„I trať je najednou upravená, perfektní,“ ocenil Gjelland lehce přemrzlý sníh. Snad jen některé zatáčky by mohly být ještě víc vyklopené, abychom v nich opět jednou neviděli krkolomné likvidační pády.

Víra v malý zázrak

Šampionát, na nějž v předprodeji zmizelo 155 tisíc vstupenek, každopádně může začít ve velkém stylu. Němci biatlon milují, do okolí 50 kilometrů od Oberhofu je takřka nemožné sehnat ubytování, kotel biatlonové arény bude bouřit.

Nachystána je tisícovka dobrovolníků a hlavně je zde 304 sportovců z 37 zemí.

ČESKÁ JEDNIČKA. Markéta Davidová při úterním tréninku na MS v Oberhofu.

Mezi nimi osm Čechů. Zatím jen osm. Jessica Jislová, skokanka minulé zimy, zůstává doma a doufá, že stihne aspoň druhý týden šampionátu. K vyhřezlé plotýnce, která ji trápila od Vánoc, se přidalo namožené kloubní spojení mezi žebry.

MS v biatlonu příloha iDNES.cz

„Kvůli blokovaným žebrům běhá Jess s bolestí a není schopna dostatečně dýchat. Po poháru v Anterselvě byla týden bez lyží, teď se snaží opatrně trénovat. Snad to půjde,“ věří Gjelland v malý zázrak. „Potřebujeme ji, je nás málo.“

Při její absenci a ne úplně přesvědčivé formě Jakuba Štvrteckého tak ve středu do zahajovací smíšené štafety vyběhne obměněná sestava Voborníková, Davidová, Krčmář, Mikyska.

Tedy dva zkušení a dva mladí.

Poslední trénink rozhodl

„Trochu jsem doufala, že tu štafetu nebudu muset jet,“ s úsměvem prohodila dvojnásobná juniorská mistryně světa Tereza Voborníková. „Jo, jasně, mám radost, že jsem se do ní dostala, ale zároveň trochu i strach. Moje premiéra na šampionátu dospělých a hned takové břímě, odpovědnost. Já dokážu být docela nervák, víte?“

Největší česká hvězda Markéta Davidová jí na dálku radila: „Stačí, když si bude říkat, že jde o normální závod.“

Obdobný návod měl pro každého rovněž Siegfried Mazet, kouč fenoména sezony Johannese Böa: „Jakmile začnete přemýšlet, že jedete mistrovství světa a že byste měli předvést něco ještě lepšího než normálně, je to pro vaši hlavu špatně.“

DEBUT NA ŠAMPIONÁTU. Tereza Voborníková se chystá na štafetu.

Jeho svěřenec má ve smíšené štafetě zahájit útok na historický, dosud nevídaný počin: šest zlatých z jediného mistrovství.

Češi by rádi atakovali první šestku, ale i umístění do 8. místa berou. Zatímco o výběru dvou žen do štafetové sestavy nebyly vzhledem ke zranění Jislové žádné diskuse, s muži byla situace do poslední chvíle zamotanější.

Což o to, o startu Michala Krčmáře nikdo nepochyboval. „Dáme ho na třetí úsek, aby udržel odstup a případně i najel nějaký náskok pro finišmana,“ podotkl kouč Málek.

Čísla kolem MS 37 zemí startuje v Oberhofu, mezi nimi například i Austrálie, Turecko, Řecko, Bosna a Hercegovina nebo Grónsko.

1 medaili získali Češi na zatím posledním MS 2021 na Pokljuce: zlato Davidové ve vytrvalostním závodě

3. místo obsadila česká smíšená štafeta senzačně na předchozím MS 2020 v Anterselvě

Ale kdo jím bude? Rozhodoval až závěrečný úterní trénink a cosi na způsob rozstřelu. V něm si řekl o nominaci další debutant na šampionátu Tomáš Mikyska na úkor svého vrstevníka Jonáše Marečka.

„Čtvrtý úsek jsem nikdy předtím nejel, ani v juniorech. Nevím, co od něj očekávat,“ říkal Mikyska.

Ve středu ve 14.45 vše vypukne.

Když Oberhof hostil v roce 2004 mistrovství světa naposledy, Kateřina Holubcová zde obhajovala titul mistryně světa ve vytrvalostním závodě. Jenže v žádném z individuálních klání neskončili Češi lépe než jedenáctí a předaleko od medailových pozic zůstali i ve štafetách.

ZAČNOU AŽ POZDĚJI. Adam Václavík (vepředu) a Jakub Štvrtecký se do setavy pro štafetu nevešli.

Letos tu pro změnu Markéta Davidová obhajuje vytrvalostní zlato ze zatím posledního mistrovství na Pokljuce v roce 2021.

A „jen“ s druhou desítkou se ona ani celý tým spokojit nemíní.