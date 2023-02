Spadl ze mě obří kámen. O senzaci i aktérech smíšených štafet. Co dnes dělají?

„Tyhle týmové radosti mám ve svých vzpomínkách hodně vysoko,“ vypráví Markéta Davidová, která i před třemi lety startovala na druhém úseku. „Ta naše medaile byla tehdy docela senzace. Pokud ji od vás nikdo nečeká a vy můžete jen překvapit, jsou pak pocity v cíli tím lepší.“

Za zlatými Nory a stříbrnými Italy běžel poslední úsek Michal Krčmář, zezadu dotírali Němci a Ukrajinci.

„Když jsem musel na stojce jednou dobíjet, měl jsem z toho stažené půlky. A když ten terč spadl, tak ze mně spadl obří kámen. Byla to obrovská tíha a potom i úleva,“ vypráví.

MEDAILISTÉ Z ANTERSELVY 2020. Česká smíšená štafeta Eva Puskarčíková, Markéta Davidová, Ondřej Moravec a Michal Krčmář (zleva) se raduje z bronzu na mistrovství světa.

Zbývající dva členové kvarteta z Anterselvy mezitím biatlonový peloton opustili. Eva Puskarčíková se svým italským partnerem Tomasem Bormolinim se loni snažila procestovat kus světa, než se usadí v Česku nebo v Itálii, zatímco Ondřej Moravec se věnuje svým skialpinistickým projektům a nyní bude nově také spolukomentátorem přenosů ČT Sport z Oberhofu.

Na šampionátu v Kontiolahti 2015 dosáhla česká smíšená štafeta i na absolutní vrchol a slavila zlaté medaile, tenkrát ve složení Vítková, Soukalová, Šlesingr a Moravec, s náskokem 20 sekund na Francouze a 27 sekund na Nory.

MISTŘI SVĚTA 2015. Ondřej Moravec v euforii. Naproti mu běží Veronika Vítková a Gabriela Soukalová. Za nimi přichází Michal Šlesingr.

Veronika Vítková dnes vychovává dvouletou dceru Elišku. Gabriela Soukalová už je také maminkou roční dcery Izabely Gabriely a pracuje v pořadu Showtime na Primě. Michal Šlesingr se stal technickým koordinátorem svazu.

Ještě o dva roky dříve, v zahajovacím závodě mistrovství světa v Novém Městě 2013, dosáhli Češi ve smíšené štafetě na bronz. V porovnání se sestavou z Kontiolahti tam byl na třetím úseku Jaroslav Soukup, v současnosti lektor fyzické a střelecké přípravy policistů v Liberci.

DOMÁCÍ RADOST 2013. Zleva: Jaroslav Soukup, Veronika Vítková, Gabriela Soukalová a Ondřej Moravec.

Nyní v Oberhofu rozhodně Češi k největším medailovým kandidátům nepatří a úspěchem bude umístění mezi osmi nejlepšími týmy. Vedle Davidové a Krčmáře půjde pro zbylé dva členy týmu Voborníkovou a Mikysku i o jejich životní debut na dospělém mistrovství světa.

Voborníková: Já jsem hrozný stresař

Dvaadvacetiletá Tereza Voborníková si zkusila první úsek už v lednové pohárové smíšené štafetě na Pokljuce, kde Češi skončili sedmí, a potěšila, když jen jednou musela dobíjet. Současně je i stabilní členkou ženské štafety.

„Ale holčičí štafeta je něco jiného, tady na prvních dvou úsecích pojedou ty nejrychlejší a nejlepší,“ netají velkou nervozitu. Na zahajovací úsek s ní vyběhnou takové hvězdy jako Simonová, Vittozziová, Hanna Öbergová nebo Tandrevoldová.

„Já jsem fakt hrozný stresař, vůbec mi to nedělá dobře,“ přiznává. „Je to první závod mistrovství světa, vrchol sezony, dva týdny jsme nezávodili, nevím, co od sebe čekat. Tak se pokusím udělat vše proto abych štafetu předala nějak hezky.“

Převezme si ji od ní Markéta Davidová. „Při soustředění v Ridnaun vypadala dobře, těší se,“ povídá o ní kouč Egil Gjelland.

„No když to říká Egil,“ uculí se ona.

Zatímco v Anterslevě 2020 patřila k nejmladším, teď v 26 letech tvrdí. „Když se kouknete do svěťáku, tak mladí nastupují a už i já začínám být ta stará. Řekla bych, že ve startovce je už míň těch starších, než jsem já, než těch mladších.“

České ženy na rozdíl od mužů dorazily do Oberhofu přímo z vysokohorského soustředění v Ridnaun. „Tam už to nebylo o velké dřině jako v létě nebo na podzim, ale spíš o ladění formy, i když jsme daly i dva tři těžší tréninky,“ vypráví Davidová. „Ridnaun není až tak vysoko jako třeba Anterselva, zhruba 1300 metrů (Oberhof leží v 800 metrech). S výškou nikdy nemám problémy, ty mívám spíš při návratech dolů. Ale tady by to nemělo být moc znát, rozdíl není až tak velký a byli jsme v Ridnaun jen týden.“

Vyklidněný Krčmář, vracející se Mikyska

Čeští muži naopak zvolili vysokohorský kemp hned po Světovém poháru v Anterselvě a před šampionátem si na pět dnů odskočili domů. Michal Krčmář, muž pro třetí úsek štafety, dorazil dobře naladěný.

„Znám ho od malička a poslední dobou mi připadá víc vyklidněný na závody než dřív,“ říká při pohledu na něj trenér Michael Málek.

„Za to může efekt rodiny,“ přitaká dvaatřicetiletý Krčmář, nejstarší člen reprezentace. „Máte najednou něco, co je mnohem důležitější než pět terčů před vámi, i když pořád chcete dělat svoji práci co nejlíp. Určitě jsem klidnější. Ale zároveň cítím před každým startem takovou zdravou nervozitu. Kdyby nebyla, něco je špatně.“

Na poslední úsek vyšle o devět let mladšího Tomáše Mikysku. Ten si vystřílel a vyjel start až v úterním tréninku, po němž proběhla debata trenérů Málka a Emmonse, zda nasadí jeho nebo Jonáše Marečka.

„Asi jsem střílel o něco líp než Jonáš,“ povídá Mikyska. Navíc i na trati připadal Málkovi jeho projev silovější.

Zatím zažívá sezonu na sinusoidě. Po povedeném prosinci, kdy pětkrát bodoval ve Světovém poháru, jej srazilo dolů vánoční onemocnění a celý leden se zase drápal nahoru. Proto se rozjížděl v druholigovém IBU Cupu.

„V Obertilliachu jsem se při něm cítil běžecky hodně dobře, podobně jako před Vánoci. A se střelbou to bylo podobné,“ věří si.

Dvě čisté položky na střelnici, to je i jeho přání před startem oberhofské smíšené štafety.

Češi věcí, že jen podobně výborná střelba jako v Anterselvě 2020 je může vynést do vyšších pater výsledkové listiny.

Jak říká Markéta Davidová: „Nebudeme asi nejrychlejší štafeta na trati, tak musíme střílet co nejlíp.“