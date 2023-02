Mikyskův stres a skvělý debut: Užil jsem si to. Jednou budeme mít i na medaili

Když Krčmář na třetím úseku vybílil za pouhých 23 sekund stojku a letěl po trati při svém posledním kole, český trenér Matt Emmons se na střelnici pousmál: „Tak nevím, jakou má teď Mikys tepovku. Myslím, že je právě jako veverka a všechno s ním šije.“

Ale aby se mladík rozklepal natolik, že by svoji zatím životní roli nezvládl?

Zapomeňte. Na trati sváděl vyrovnanou bitvu s Rakušanem Simonem Ederem, ležku zvládl suverénně, bez dobíjení. „Naprosto pohodová položka, žádný kalibr,“ chválil ho Emmons. Mikyska a Eder nechali daleko za sebou chybujícího Švéda Samuelssona a zůstávali nerozluční. Až při stojce musel jednu ránu dobít. Rakušan sice Mikyskovi ucukl, ale páté místo bezpečně hlídal před německým finišmanem Reesem.

„Jo! Bomba,“ oslavoval kolegův výkon v cíli Michal Krčmář, gratulovaly parťačky Markéta Davidová a Tereza Voborníková.

Mikyska se usmíval: „Užil jsem si to.“

Váš debut na šampionátu, zaplněný kotel tribun, šance na skvělé umístění. Byl to dnes velký křest ohněm?

Jo, těch tlaků bylo na mou hlavu dost. Ale většinou, jakmile vyjedu na trať, už je nevnímám a soustředím se jen na závod. To spíš před startem to bývá s mojí nervozitou mnohem horší.

Takže byla pořádná?

Už od včerejšího večera. Ani jsem nemohl usnout. Ráno jsem se pak hrozně brzo vzbudil a od doby se mě ty nervy dál držely. Těžké to bylo.

Čím se snažíte stres potlačit? Někdo věří meditaci, jiní hudbě ve sluchátkách.

To u mě úplně nefunguje. Stres odbourám, když se rozptýlím. Proto jsem ještě dopoledne hrál na pokoji počítačové hry, u těch jsem se na chvíli uklidnil. Jenže jakmile jsem je vypnul, nervozita se vrátila. Hudba pomohla jen trochu.

Matt Emmons měl tedy pravdu, když tvrdil, že jste před předávkou jako veverka?

Ano. Vůbec se nemýlil. Když jsem viděl Bimba (Michala Krčmáře), jak dal svoji stojku čistou, věděl jsem, že pojede poslední kolo úplnou pilu, protože on ta poslední kola umí úžasně. Čekal jsem, že se nás bude snažit posunout ještě víc dopředu, a byl jsem z toho fakt nervózní.

Předal vám štafetu na pátém místě, prakticky nastejno se šestým Rakouskem. Vy jste potom vyrazil na trať s brzy 40letým Ederem, který by vám mohl být takřka i otcem. Napadlo vás to?

To zas ne. Ale vnímal jsem, že jedu s takovou osobností, jakou je Simon Eder. Když jsme vyrazili, on do toho hned kopnul a já si pomyslel: Nevím nevím, jestli se ho udržím.

Udržel jste se. Přesto, myslel jste také na to, abyste tempo nepřepálil?

Myslel. Naštěstí poté, co jsme najeli do velkého kopce, už za to Eder tolik nerval a bylo to dobré.

Rozpojila vás až závěrečná položka, kterou zvládl čistě, zatímco vy jste jednou dobíjel. Ale i pak jste ho zkoušel dostihnout.

Že bych po stojce ztratil naději na čtvrté místo, tak to vůbec. Sledoval jsem, že už na tom není běžecky nejlíp. A navíc bych řekl, že jsem měl dneska i lepší lyže. Furt jsem tu naději měl. Ale ke konci to už úplně nešlo.

Skončili jste ve smíšené štafetě pátí a jen 14 sekund od medaile. Což byste před závodem brali všemi deseti, že?

Jasně. A to mě ještě fakt mrzí, že mi nevyšlo čtvrté místo, vážně škoda te jedné rány. Ovšem pozitiva samozřejmě převažují. Nemůžeme si na nic stěžovat. I vzhledem k tomu, v jakém složení jsme jeli, tedy dva zkušení (Davidová a Krčmář) a naopak já s Terkou Voborníkovou na našem prvním mistrovství světa.

Jaké bylo startovat ve společnosti tak velkých jmen? Na úseku jste byl s Johannesen Böem, Giacomelem, Fillonem Mailletem, Samuelssonem.

Skvělá zkušenost to byla. Já si závod dneska opravdu moc užil.

Kromě velmi dobré střelby se vám dařilo také běžecky, na úseku jste zaznamenal šestý nejrychlejší čas.

Už na IBU Cupu v Obertillachu jsem se cítil běžecky dobře a tady ten stav trvá. Snad mi vydrží i nadále.

Jaké ambice má podle vás česká smíšená štafeta do budoucna? Může pomýšlet ještě výš než dnes?

Určitě. Proč ne? Když teď koukám na výsledky, třetí místo bylo vzdálené jen 14 vteřin, i když Fillon Maillet možná nejel poslední kolo úplně naplno (a navíc těsně před cílem špatně odbočil). Přesto věřím, že jednou bychom na tu medaili mít mohli.

Čím dnešní výkon oslavíte? Třeba s volantem u vaší milované online formule?

Nejspíš jo, půjdu si zajezdit. Třeba Silverstone.