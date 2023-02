Krčmář jásal: Prodal jsem střelecký dril. A Davidová zjistila: Bude to bolet

Michal Krčmář znovu ukázal, jak ve svých dobrých dnech dokáže být skvělý v kontaktních závodech a ve vyhecované atmosféře.

Smíšená štafeta Na vrcholných akcích v posledních 10 letech ZOH Soči 2014: stříbro

Vítková, Soukalová, Soukup, Moravec. MS Kontiolahti 2015: zlato

Vítková, Soukalová, Šlesingr, Moravec MS Oslo 2016: 6. místo

Vítková, Soukalová, Šlesingr, Krčmář MS Hochfilzen 2017:

7. místo

Puskarčíková, Koukalová, Moravec, Krčmář ZOH Pchjongčchang 2018:

8. místo

Vítková, Davidová, Moravec, Krčmář MS Östersund 2019:

6. místo

Vítková, Davidová, Moravec, Krčmář MS Anterselva 2020: bronz

Puskarčíková, Davidová, Moravec, Krčmář MS Pokljuka 2021:

11. místo

Moravec, Krčmář, Davidová, Charvátová ZOH Peking 2022:

12. místo

Jislová, Davidová, Karlík, Krčmář MS Oberhof 2023: 5. místo

Voborníková, Davidová, Krčmář, Mikyska

Což snadno dokládá řeč statistik.

Vytáhl štafetu na třetím úseku z osmého na páté místo.

Byl na něm druhý nejlepší ze všech, hned za Norem Lägreidem.

Zaznamenal také čtvrtý nejlepší běžecký čas.

A stojku vybílil za pouhých 23 sekund, rychlejší byl na ní jen Japonec Tačizaki.

„Jsem rád, že střelnice dopadla tak, jak jsme s Mattem Emmonsem na soustředění v Ridnaun a potom i tady drilovali,“ radoval se. „Těší mě, že jsem na ní zrychlil a ve štafetě, kde můžete i dobíjet, jsem se nebál zariskovat. Prodal jsem, co jsem natrénoval.“

Svým výkonem nejen na střelnici, ale také na trati si řekl o pořádnou dávku zdravého sebevědomí, a to ještě tvrdil: „Úplně dobře se mi neběželo, ještě jsem byl takový nerozjetý. Myslím, že budu schopný podávat ještě lepší výkony.“

Nejvíce nervózní pak byl, když už měl svůj kus práce odpracovaný a sledoval na střelnici snažení finišmana Tomáše Mikysky. Když se potom Mikyska řítil do cíle na pátém místě, Krčmář si nadšeně zakřičel.

„Jo, jasně, Mikys byl před štafetou dost nervózní, ale on zároveň umí výborně odfiltrovat atmosféru, je závoďák, soutěživý typ,“ chválil ho. „Bylo zbytečné, abych ho jakkoliv uklidňoval. Poradil si s tím famózně.“

Davidová: Ve sjezdech jsem se bála

Markéta Davidová přebírala štafetu po prvním úseku od Terezy Voborníkové na sedmé pozici. „Terka to předtím zvládla výborně,“ ocenila i ona výkon mladé parťačky.

Právě Voborníková už o den dříve varovala před prvním kopcem hned po startu, který ze závodnic dokáže vysát hodně sil, pokud ho přepálí. Na to myslela i Davidová.

„Když jsme tu předloni byli na dvě kola svěťáku po sobě, první sprint mě hodně vytrestal, protože jsem ten úvodní kopec jela zbytečně rychle a potom jsem trpěla po zbytek závodu. Určitě ho musíte rozjet nějak normálně.“

Brzy se tak hnala po trati ve vláčku se dvěma velikánkami, Denise Herrmannovou-Wickovou a Marte Olsbuovou Röiselandovou, které se k ní dotáhly a napravovaly tím chyby svých týmových kolegyň z prvního úseku.

Jenže na ležce musela Davidová dobíjet a o výsostnou společnost přišla. „Ty dvě mi po střelbě frnkly a měla jsem je pořád před sebou. Což mě mrzelo.“

NA TRATI. Markéta Davidová s Rakušankou Hauserovou..

Navíc ani lyže, jak vypozoroval český hlouček na střelnici, nebyly tentokrát výhodou české jedničky. „Takový průměr. Nejrychlejší jsem určitě neměla,“ zhodnotila je. „Ale jsem ráda, že jsem štafetu Bimbovi (Krčmářovi) přivezla aspoň v solidním kontaktu.“

V minulosti ji mnohokrát táhla, ať už smíšenou nebo ženskou, pořadím nahoru. Tentokrát ne, předávala osmá. Byli to muži, kteří potom vynesli tým až na konečné páté místo.

Vlastní výkon posléze Davidová hodnotila: „Těžký závod. Člověk si moc neodpočine ani ve sjezdu, protože rychlost je v něm obrovská a já se strašně bála, abych se nechytla o neujetý sníh na kraji. Tak jsem ty sjezdy hodně držela nohama, a dávala jsem jim tím zabrat.“

Štafeta jí napověděla: „Bude to tu hodně bolet.“

Ale zároveň platilo: „Byl to jen první závod. Třeba jsem se potřebovala rozjet.“

Krčmář: Ten závod musel všechny bavit

V pátek čeká Davidovou sprint, ve kterém v této sezoně dosáhla svého zatím nejlepšího umístění, druhého místa v Hochfilzenu. Pozitivní emoce a úsměvy, které opanovaly českou buňku po středečním představení, jí pomáhaly naladit se do něj do pozitivna.

„Já doufal, že budeme dneska vysoko, už když Terka zajela výborně první úsek,“ vykládal Krčmář. „Byl to super kontaktní závod, vyrovnaný, rychlý. Myslím, že tahle štafeta musela všechny bavit.“

ÚTOK NA ČELNÍ POZICE. Michal Krčmář před štafetami Švýcarska a Rakouska..

Už před startem se shodovali: umístění do osmého místa by bylo dobré a první šestka super.

„Je to super,“ ujišťoval Krčmář. „Když jsem před startem koukal na startovku, připadala mi první šestka štafet obrovsky natřískaná. A my se nakonec dostali i před Němce, Švédy, Švýcary. Se sestavou se dvěma mladými členy to byl skvělý vstup do mistrovství.“

Za rok, na šampionátu s letopočtem 2024...

„Budeme v mix štafetě v domácím prostředí Nového Města po té medaili ještě víc škrábat.“