Krčmář: Se dvěma chybami je to ještě super umístění. Zajímá mě ztráta na top 6

Rozhodně šlo kvůli mlze o velmi zvláštní a na střelnici obtížný závod. Jak ho zhodnotit?

No, ty dvě chyby mě samozřejmě mrzí. Je to škoda, ten sprint byl docela otevřený. Na ležku byla horší viditelnost než na stojku, ale co jsem měl informace v cíli, nedokázal jsem asi při ní správně vyhodnotit vítr. Všechny rány totiž letěly dost vpravo, což svědčí o tom, že je vítr trochu odvál. Když jsem zalícoval do položky, vítr jsem si vyhodnotil stejně jako na nástřelu. Ale bohužel, dvě chyby přišly.

Naopak vaše stojka potom byla precizní.

Při ní jsem měl naopak dobré podmínky, jak větrné, tak co do viditelnosti. Celá ta položka mi sedla, za což jsem rád. Jen před pátou ránou znovu přicházela mlha, tak jsem si ji radši trochu pohlídal. Další chybu už jsem si nemohl dovolit, nechtěl jsem riskovat.

Při nástřelu před závodem byla mlha dokonce tak moc hustá, že trenéři stáli s dalekohledy přímo na palebné čáře, aby v nich aspoň něco z terčů viděli.

Což je vzhledem k počasí, jaké v Oberhofu bývá, docela běžná situace, nic netradičního.

Určitě nespočítáte, kolik závodů jste tady už v mlze absolvoval, že?

Většinu. Možná tak čtyři pětiny ze všech mých zdejších závodů. Na druhou stranu k té mlze tu často býval i silný vítr, zatímco dnes byl přece jen mírnější. I proto šlo o jeden z relativně příjemnějších závodů tady.

Přesto před jeho startem a jednáním jury hrozilo, že bude odložen. Přemýšlel jste o tom?

Ne, to jsem si vůbec nepřipouštěl. Bral jsem to tak, že se jede, a říkal si: Jestli budeš mít štěstí, budeš mít na střelnici dobrou podmínku.

Nakonec je vaše umístění uprostřed druhé desítky lepší, než se mohlo po první položce zdát, nemyslíte?

Jo, takové umístění se dvěma chybami je ještě super. Ale spíš než na tenhle výsledek bych koukal na ztrátu do zítřejší stíhačky. Je to mistrovství světa a na něm mě zajímají top výsledky. Jestli je člověk osmnáctý nebo dvaadvacátý, na tom už pro mě nic moc není. Takže teď mě hlavně zajímá má ztráta na top 6 nebo top 10.

Od první šestky vás dělí 44 sekund.

Tak to je pěkné, stíhačka bude stále otevřená. V ní je určitě možné takovou ztrátu sjet.

Zvlášť když jste po smíšené štafetě i tentokrát prokázal, že běžeckou formu jste si sem přivezl velmi dobrou.

S nikým jsem na trati nejel, takže jsem neměl porovnání s ostatními. Ale myslím, že lyže jsem dostal také dobré.

Mezi patnácti nejlepšími běžci dne figurují hned tři Češi. Nebývalý obrázek.

Ukazuje to, co jsem říkal už zkraje sezony, že Kuba (Štvrtecký), Adam (Václavík) a já jsme na tom fyzicky velice podobně. Jednou sedne běh víc jednomu z nás, podruhé zase dalšímu. Dnes jsme v pořadí běžeckých časů kolem sebe v patnácti vteřinách, což dokazuje, jak jsme byli dobře připravení na zimu. Konkrétně z mé strany bych řekl, že to byl můj normální běžecký závod. Umím zaběhnout lépe a i hůř.