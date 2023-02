Zamlženo. Festival Böových, pasažér Štvrtecký a fiasko německého kapitána

Oberhof (Od našeho zpravodaje) - Byl to regulérní závod? Otázka zazněla v cíli sprintu mužů na mistrovství světa biatlonistů a mířila na Michala Krčmáře. „Úplně ne,“ odpověděl. „Někdo měl podmínky lepší, někdo horší. Na druhou stranu děláme venkovní sport. S něčím takovým, co tu dnes nastalo, musíme počítat. Prostě se to odjelo.“