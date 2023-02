Slzy i odhodlání Čechů. Sen o medaili ze štafety ještě chci naplnit, říkal Krčmář

Michal Krčmář po závodě dlouho stál sám na sněhu kus od cíle, hleděl do dáli, na trať i na výsledkovou tabuli a v očích měl slzy.

„Jo, byly tam slzy,“ nezastíral později. „Takové ty slzy, že na jednu stranu jste šťastní, že jste čtvrtí, což od nás asi nikdo nečekal, ale na druhou stranu si uvědomujete, že medaile byla strašně blizounko. Prostě mě ty emoce přemohly. Nešlo o slzy nespokojenosti, ale... víte, pro mě je medaile z mužské štafety obrovský sen, který bych si chtěl ještě v kariéře zažít a naplnit.“

Ve 32 letech je suverénně nejstarším z téhle party. Ti tři ostatní budou mít spoustu času k naplňování takového snu. Na juniorské scéně se už tato nová generace českého biatlonu na štafetové stupně vítězů prosadila, budou se o totéž pokoušet i mezi muži. Jen Krčmář už tolik příležitostí jako oni nedostane.

„Už v Östersundu 2019, kde jsme byli čtvrtí, mi ta štafetová medaile utekla,“ vzpomínal. „Nebo na olympiádě v Pchjongčchangu, tam jsme vedli s náskokem po dvou úsecích. Závodů, kdy nám na ni kousek chyběl, bylo víc, proto mě to dnešek tak přemohl. Ale já doufám, že to ku... ještě vyjde.“

MS v biatlonu příloha iDNES.cz

Byla to v sobotu velká větrná hra v oberhofském areálu, se kterou se obtížně vyrovnávaly všechny týmy.

„Když se na to podíváte, tak trestná kola měly kromě Rumunů všechny štafety. Tolika skvělým biatlonistům se stalo totéž co Jonymu,“ říkal Krčmář. „Emoce jsou v takové situaci veliké, jel o medaili, ale na posledním úseku byly proti němu samé extratřídy. A my jsme čtvrtí na světě, to je přece super výsledek.“

Navíc čtvrtí s výraznou, takřka dvouminutovou převahou před pátými domácími Němci, jejichž velezkušený finišman Benedikt Doll musel na závěrečném úseku na dvě trestná kola také.

Ještě mnohem dál za Čechy skončili Švýcaři, Italové, další silné týmy.

A hlavně to byla náramná podívaná, na místě i u televizních obrazovek.

Start štafetového závodu mužů na MS v Oberhofu

Krčmář štafetu skvěle rozjel a z druhé pozice za Francouzem Guigonnatem poslal do druhého úseku Tomáše Mikysku. Ten se na jedničku vypořádal i se zhoršujícími se podmínkami na střelnici a poslední ranou vstoje se vyvaroval trestného kola, na které naopak zamířily mnohé další týmy.

„Tehdy jsem měl i trochu štěstí na vítr, kdyby poryv přišel dřív, i my jsme mohli mít problémy,“ povídal.

Po výborném běžeckém výkonu zařídil vedoucí pozici do třetího úseku pro Jakuba Štvrteckého, který v souboji s francouzským mistrem světa Jacquelinem nejen že české vedení uhájil, ale ještě navýšil.

NEJDŘÍV SPOLU. Jakub Štvrtecký stíhá Francouze Jacquelina na třetím úseků. Po střelbě vestoje mu pak ujede.

„Mně vždycky babička před závodem říká, abych se moc nenaháněl, tak jsem se ze začátku snažil jet s Jacquelinem,“ vykládal. „Ale potom mu už asi došlo, tak jsem chtěl Jonymu nahnat ještě nějaký čas, aby měl hezčí první kolo.“

Mareček do něj vyrazil s desetisekundovým náskokem na Francouze Quentina Fillona Mailleta a 49 sekund před supícím skandinávským dvojblokem Johannes Bö - Sebastain Samuelsson.

Mladý český kluk soupeřil se třemi olympijskými vítězi.

„Jonymu jsem předtím říkal, ať si to užije,“ povídal Mikyska.

Jonáš Mareček se připravuje ke střelbě v závodu mužských štafet na MS v Oberhofu

„Kecá,“ zasmál se Krčmář. „Protože fráze Užij si to a Jakou máš formu, to jsou dvě nejhorší věty, které můžete říct závodníkovi před startem.“

„Pravda, abych si to užil, mi říká mamka, která nikdy v životě nesportovala,“ přitakal Mareček.

Půl hodiny po skončení závodu se jeho parťáci už opět dokázali i smát a hledat na jejich výkonech a konečném umístění pozitiva. Nikdo Marečkovi nic nevyčítal. „Kluci se mi snaží zvednout náladu. Hrozně mě to mrzí kvůli nim, ale na víc jsem zatím neměl,“ konstatoval.

„Asi tě na pokoji zbiju,“ dobíral si ho Jakub Štvrtecký, než vážně dodal. „V biatlonu do poslední položky nic nevíte. Jo, byli jsme nějaký čas první, ale ti další nebyli daleko a jsou to borci největšího formátu. Co se dá dělat.“

Co? Třeba pokusit se příště o medaili znovu. Světový šampionát 2024 hostí Nové Město na Moravě.

„Máme se ještě kam posouvat, ne?“ pousmál se Mikyska.

„A pracujeme na tom,“ ujistil Krčmář.