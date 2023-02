Obavy, gely, naděje a zkrat. Proč Češi neprolomili prokletí singl mixů

On si před startem věřil a ona se bála.

„Můžeme být mezi deseti až dvanácti štafetami, které tu pojedou o medaile,“ doufal Michal Krčmář. Úterní vytrvalostní závod se mu povedl, byl naladěn do optimistična. „Ve středu měl perfektní trénink, je nahecovaný,“ hlásil střelecký kouč Matt Emmons.

Tereza Voborníková, hvězdička prvního týdne mistrovství, se nacházela v jiném rozpoložení. Způsobily ho nepovedená středeční ležka za tři a pocit, že na její drobné tělo toho bylo docela dost.

Ne, vážně nechtěla singl mix jet. „Jsem už unavenější,“ oznamovala trenérům předtím, než rozhodli o nominaci.

„Potom mě překvapilo, když mi řekli, že mám startovat,“ vyprávěla. „Bála jsem se, abych se při závodě nevytrápila a Michalovi to nepokazila. Jako před každou štafetou jsem byla dost nervózní.“

Samotný závod však posléze nabídl opačný obrázek.

Voborníková ustála svoji roli se ctí.

Krčmář nikoliv.

ARÉNA. Stadion v Oberhofu a zamračená obloha před závodem smíšených dvojic.

„Naládovala jsem se tyčinkami a cukry, abych nějakou energii načerpala,“ hlásila Voborníková. Prní ležku vyčistila a dočasně vytáhla českou štafetu na páté místo. Což bylo naposledy, kdy se nám na výsledkovou tabuli dobře koukalo.

Pak musela ustát ožehavou chvilku při položce vestoje. Zachránila se až po třetím dobití.

„Nechala jsem se předtím trošku strhnout, měla jsem na tu stojku přijet rozvážněji,“ usoudila. „Vítr byl dnes nepříjemný a navrch jsme přijížděli na střelnic proti větru, to bralo síly.“

Krčmáře vyslala do druhé čtvrtiny závodu na dvanáctém místě, stále však na pozici ze které se dalo tlačit vzhůru k velmi solidnímu umístění

Po Krčmářově ležce už to neplatilo. Třemi dobíjenými ranami vždy těsně minul terč.

Dvě trestná kola následovala!

„Možná byl přemotivovaný. Všechny ty dobíjené rány nedojížděl,“ ukazoval Emmons, jak končily příliš dole, pod terčem.

„Tu ležku jsem totálně pokazil,“ tvrdil Krčmář. „I trenéři na mě potom křičeli, ať nejsem přehecovaný. Ale že bych proto dělal ty chyby? To by se projevilo už při prvních ranách a ne až při těch dobíjených. Nevím. Štve mě to. Moc.“

JEĎ. Michal Krčmář předává štafetu Tereze Voborníkové.

Česká štafeta se rázem propadla hluboko dolů a odstěhovala až na konec druhé desítky. Voborníková svým dalším úsekem pomohla k drápání se zpět, Krčmář pak dokonce vyčistil ležku a svitla šance na posun až na 10. místo, jenže dalším trestným kolem ji při stojce utnul.

„Chtěli jsme být mnohem výš, ale tu smůlu singl mixů jsme zase neprolomili. Michala to hodně mrzí,“ povídala Voborníková.

„Byl to špatný závod, ode mě naprosto nezvládnutý,“ zkritizoval se Krčmář.

Proč?

Na únavu si nestěžoval. Střeleckou formu předtím měl. Vždyť ve vytrvalostním závodu zasáhl 19 z 20 terčů. A kontaktní závody má rád.

Tak proč?

Jednoduchá otázka, složitá odpověď.

„Něco nám pro tuhle disciplínu chybí,“ říkal. „Víme to, ale zatím jen mluvíme o tom, že se na tenhle typ závodů zaměříme i v přípravě. Ještě jsme se na něj zjevně nepřipravili. Budeme na sebe být trochu tvrdší a v létě se i singl mixům víc věnovat. Protože dnešní umístění rozhodně není o smůle, ale o tom, že je nezvládáme jezdit.“

ČTRNÁCTÝ. Michal Krčmář přijíždí do cíle singl mixu.

Jistě, jsou typy, jimž disciplína s krátkými 1,5 kilometrovými běžeckými úseky proloženými střelbou, vyloženě sedí. Třeba Rakušanka Lisa Theresa Hauserová. V Oberhofu předtím nevykazovala dobrou běžeckou, ani střeleckou formu, přesto v singl mixu už poněkolikáte uspěla, s parťákem Davidem Komnatzem si dojeli pro stříbro.

„Určitě jde o specifickou disciplínu, na trati se při ní strašně těžko něco najíždí, protože 1,5 kilometru vydrží každý jet rychle. Ovšem na to se nesmíme pořád dokola vymlouvat,“ poznamenal Krčmář.

Slabou útěchou pro Čechy je, že patřili ve čtvrtek mezi aktéry vpravdě historického závodu, v němž Johannes Bö jako první biatlonista - muž v historii dosáhl na pět zlatých z jediného šampionátu a Marte Olsbuová Röiselandová se zároveň s třinácti zlatými za kariéru stala historicky nejlepší ženou v dějinách šampionátů.

GRATULACE. Popáté zlatý Johannes Bö (vpravo) a bronzový Ital Tommas Giacomel.

„Těší mě, že závodíme s takovými legendami, co tady píšou historii,“ říkal Krčmář. „Ale na druhou stranu je pro ostatní docela deprimující, že nedávají nikomu jinému šanci.“

Johannes Bö může dokonat svoji ohromující misi k sedmi zlatým o víkendu v mužské štafetě a hromadném závodu. Šestý a sedmý start na šampionátu čeká také na Krčmáře s Voborníkovou.

Najdou k nim dost sil?

„Po několika letech jsem nakonec dnes vytáhla i energetické gely a ve finále to na trati až tak hrozné nebylo,“ povídala Voborníková. „Sníh je strašně těžký, bere víc sil, bude to náročné. Ale snad si do soboty trochu odpočinu a budu ještě schopna kvalitně odzávodit.“

Také Krčmář věří, že v jeho těle zbyl dostatek sil na velké finále.

„V tuhle chvíli necítím, že bych to neměl zvládnout. Štafeta bude po dni volna o.k. A nedělní masák pak bude bolet, ale ten už bude bolet každého. Nepotřebuju si nějak čistit hlavu, jedeme dál.“