PROGRAM: Přehled závodů Světového poháru v biatlonové sezoně 2020/21

12:00

Kvůli koronaviru se první čtyři zastávky Světového poháru pojedou jen na dvou místech, od nového roku by už ale biatlonový seriál mohl probíhat standardně - to znamená i se závody v Novém Městě na Moravě. Mistrovství světa se má konat v únoru v Pokljuce a trofeje by celkoví vítězové SP měli obdržet na konci března při finále v Oslu. Jak vypadá kompletní plán biatlonové sezony 2020/21?