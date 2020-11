PROGRAM: Světový pohár v biatlonu v Novém Městě na Moravě v roce 2021

12:23

Původně měl biatlonový Světový pohár zavítat na začátku března do Číny, kvůli koronaviru však zastávku seriálu Mezinárodní unie IBU přesunula do Česka. Nové Město na Moravě tak bude v sezoně hostit elitu hned dvakrát - poprvé od 4. do 7. března, podruhé od 11. do 14. března. Jak vypadá program domácích závodů?