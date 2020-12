ONLINE: Biatlonisté běží v Hochfilzenu sprint. Jak si vedou Češi?

V úvodním sprintu sezony v Kontiolahti se českým mužům dařilo. Ondřej Moravec byl 10., Michal Krčmář 16. Ten druhý se jim ve Finsku už ale příliš nepovedl a nikdo z nich nebodoval.

Jak si vedou teď?

Hned v úvodu startovní pole se představují Krčmář i Moravec. První jmenovaný jde na řadu coby třetí v pořadí na startu, Moravec jako sedmý.

Jakub Štvrtecký má číslo 48, Tomáš Krupčík 55 a v závěru 108členného startovního pole figuruje s číslem 98 Adam Václavík.

„Start do sezony nebyl ideální, některé věci mi nevyšly podle představ,“ říkal Václavík pro biatlon.cz. „Ale byla by chyba házet flintu do žita, když jsme teprve na začátku. Doufám, že si v Hochfilzenu spravím chuť. Mám to tady rád, zajel jsem tu několik dobrých závodů. Věřím, že se mi povede i letos.“

Letošním sprintům zatím vládnou bratři Böovi. Ten úvodní vyhrál mladší Johannes, ten druhý starší Tarjei.

Norové do dnešního sprintu vysílají své závodníky až v závěru. Johannes Bö má číslo 89, Tarjei Bö dokonce vůbec to poslední ze všech – 108.

Odlišnou strategii zvolili Švédové. Sebastian Samuelsson, který byl při úvodním sprintu druhý, startuje už s desítkou, Martin Ponsiluoma, který byl už letos jednou třetí, s dvacítkou.

Francouz Fillon Maillet vybíhá jako 45. v pořadí, jeho krajan Emilien Jacquelin o čtyři místa za ním.

Čí strategie se ukáže jako nejlepší? A jak na tom budou Češi?

Sledujte v podrobné online reportáži.