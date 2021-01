ONLINE: První sprint v novém roce. Jak si v Oberhofu vedou Davidová a spol.?

Už s osmičkou na dresu do závodu vjíždí nejzkušenější z českého kvintetu Eva Puskarčíková.



„Přes vánoční svátky jsem udělala, co jsem mohla. Tréninkový plán jsem splnila. Důležité bylo, že jsem zůstala zdravá a uvidíme, jak to půjde dál,“ řekla pro biatlon.cz čerstvě 30letá reprezentantka.

Půl minuty za Tiril Eckhoffovou vybíhá do sprintu česká jednička Markéta Davidová s číslem 17, Jessica Jislová veze čtyřiadvacítku.

S číslem 66 se s nástrahami trati i střelnice pere Lucie Charvátová.

A teprve podruhé mezi elitou se díky kontrolním závodům v Pokljuce, které suverénně vyhrála, ukáže Tereza Vinklárková s číslem 98.

„Doufám, že tu nechám všechno a předvedu to, na co aktuálně mám. To bude hlavní cíl,“ říká mladá Češka.

Favoritky tentokrát nejsou nasazeny pouze v první skupině, ale jsou rozesety po celém startovním poli.

Zatímco Eckhoffová se sestrami Öbergovými zvolily první skupinu, Marte Röselandová s Denise Hermannovou jsou v té druhé a třeba Franziska Preussová, Dorothea Wiererová a Džinara Alimbekavová až v té třetí.

Jak závod dopadne?

Sledujte v online reportáži.