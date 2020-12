ONLINE: Biatlonisté jedou v Kontiolahti štafetu. Jak si vedou Češi?

Další velká premiéra v českém týmu.



Před týdnem se Tomáš Mikyska poprvé představil v individuálním klání Světového poháru. Ve sprintu skončil šedesátý.

Nyní dostává 20letý benjamínek týmu poprvé šanci také v mužské štafetě, kterou z českého pohledu rozjede. Dostal přednost před Adamem Václavíkem i Jakubem Štvrteckým. Oba se zatím v Kontiolahti trápili.

„Tomča tu od začátku střílí dobře. Dokázal se vyrovnat i s těžkými podmínkami, které panovaly během tréninků. Nemyslím si, že by neměl zvládnout první úsek, kde by se nemuselo jet v tak vysokém tempu, což by pro něj jako pro mladého závodníka mohla být výhoda,“ řekl pro biatlon.cz kouč Ondřej Rybář.

Po něm štafetu přebírají Ondřej Moravec, Tomáš Krupčík a finišuje tradičně Michal Krčmář.

„Dojet do 8. místa bereme, ovšem šestka, to je kvalita, pro mě super výsledek. Věřím, že i na takové umístění tým máme,“ tvrdil před startem Krčmář.

Největšími favority jsou tradičně silní Norové, které mají táhnout bratři Johannes a Tarjei Bö, za nimi pochopitelně momentálně létající Švédi, pak také Francouzi, Němci.

Jak závod dopadne?

Sledujte od 12.45 v online reportáži.