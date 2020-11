ONLINE: Biatlonistky začínají vytrvalostním závodem, jak si vedou Češky?

Konkurence 103 biatlonistek soupeří v prvním pohárovém klání sezony. Na patnáct kilometrů dlouhé trati se čtyřmi střeleckými položkami zápolí rovněž české reprezentantky Davidová (s číslem 8), Charvátová (29), Puskarčíková (38), Jislová (62) a dvacetiletá juniorka Voborníková (95).

Největší naděje se na startu sezony upínají k Davidové. Česká jednička se v uplynulém ročníku vyšvihla mezi biatlonovou elitu, v individuálních kláních třikrát vystoupala na pódium a v celkovém hodnocení seriálu obsadila čtrnáctou příčku.



„Jsem moc ráda, že to jde výsledkově pořád nahoru, ale taky jsem loni měla závody, kdy jsem se ze sprintu nedostala do stíhačky. Takže stabilně jezdit do patnáctky by byl sen,“ naznačila 23letá Češka své ambice pro právě začínající sezonu.

V minulém ročníku se ve vytrvalostním klání umístila nejlépe na MS v Anterselvě, kde skončila osmá.

Příjemné vzpomínky na tento závod má také Puskarčíková, která na italském šampionátu obsadila desáté místo, naopak Charvátové a Jislové se v uplynulé sezoně ve vytrvalostních závodech nedařilo.

Voborníková se ve Světovém poháru na této trati představuje poprvé, nicméně ve vytrvalostním závodě získala v roce 2019 titul dorostenecké vicemistryně světa. Ve dvaceti letech naskakuje do třetího individuálního klání mezi elitou.

Za obhajobou malého křišťálového glóbu za vytrvalostní závod vykračuje Švédka Hanna Öbergová (dnes s číslem 15), druhá v pořadí byla celková vítězka seriálu Dorothea Wiererová z Itálie (23), třetí pak Francouzka Justine Braisazová-Bouchetová (17).

Biatlonistky startují na patnáct kilometrů dlouhou trať v půlminutových intervalech a čekají je čtyři střelecké položky: vleže, vestoje, vleže a vestoje. Za každou chybu se jim k času v cíli přičítá jedna minuta.

Povede se českým reprezentantkám v Kontiolahti podobný výsledek jako Ondřeji Moravcovi, který před pár hodinami vybojoval páté místo?

Sledujte od 14:20 v podrobné reportáži.