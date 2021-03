ONLINE: Johannes Bö, anebo Lägreid. V hromadném závodu vrcholí bitva o glóbus

I dnes Johannes Bö startuje se žlutým číslem, které značí vedení v hodnocení Světového poháru. Je to ale on, kdo musí útočit. Po odečtení čtyř nejhorších výsledků v sezoně se totiž rázem do vedení dostává Sturla Holm Lägreid, a to o jeden pouhý bod. Pokud tedy chce Johannes Bö dovršit zlatý hattrick, musí svého krajana porazit.

Oba letos už jednou závod s hromadným startem vyhráli. Johannes Bö dominoval v Anterselvě, Sturla Lägreid si odvezl mistrovský titul z Pokljuky. Dnes se ale jede o všechno.

„Říkám si, že nemám co ztratit. Je to má první plnohodnotná sezona ve Světovém poháru. Pokud v ní získám velký glóbus, bude to jen bonus. Pokud ne, mohu to zkusit zase v příštím roce,“ uklidňuje se před bitvou Lägreid.



„Bude to pro mě i pro Sturlu složité, abychom se dostali do psychické pohody. Pokusíme se co nejvíc uvolnit a být připraveni k boji,“ uvažuje nad závodem zkušenější z dvojice.



Sturla Holm Lägreid SROVNÁNÍ NORSKÝCH HVĚZD Johannes Thingnes Bö 24 Věk 27 7 Vítězství v sezoně 4 10 Pódiová umístění v sezoně 13 7. místo Rychlost běhu (průměrně) 1. místo 2. místo

(93,25 %) Přesnost střelby (závodníci s alespoň 10 starty) 28. místo

(85,25 %) 2. místo

(96,50 %) Přesnost vleže

23. místo

(87,50 %) 4. místo (90 %) Přesnost vestoje 26. místo (83 %) 1034 Bodů ve Světovém poháru 1038 1005 Bodů po odečtení čtyř nejhorších výsledků 1004

V posledním závodě sezony uvidíme jediného Čecha - Michala Krčmáře. „Bude to boj. Už stíhací závod byl těžký, co se týká sněhu. Nebyl úplně skluzný, spíš tahavý. Ale myslím si, že unavení už jsou úplně všichni. Další den, další šance. Zkusím se co nejlíp vyspat, zregenerovat. Na hromadný start se těším,“ řekl pro biatlon.cz český reprezentant.

Vinou koronavirové absence jel v letošní sezoně Krčmář pouze dva hromadné závody - v Hochfilzenu a na MS v Pokljuce. Lépe se mu dařilo v Rakousku, kde skončil devatenáctý.

V Östersundu se Čechovi povedl sprint, ve kterém dojel osmnáctý. V sobotním stíhacím závodě se ale po pěti chybách na střelnici propadl na 21. příčku.

Krčmář figuruje v rámci hodnocení Světového poháru na třiadvacátém místě. Je ale bez šance posunout se výš.

Jede se i o malý křišťálový glóbus pro vítěze disciplíny. I tady je ale na čele Nor. Tarjei Bö má náskok devíti bodů na svého bratra; třetí Quentin Fillon Maillet z Francie ztrácí ještě o bod více.