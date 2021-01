ONLINE: V Oberhofu jedou biatlonisté štafetu. Češi po první předávce osmí

Dlouho se zdálo, že by Češi do štafetového závodu ani nemuseli nastoupit. Jak by také mohli? V Oberhofu měla česká reprezentace ještě ve čtvrtek k dispozici pouze tři závodníky: Ondřeje Moravce, Jakuba Štvrteckého a Mikuláše Karlíka.

Nakonec se ale našel zachránce. Devatenáctiletý Jonáš Mareček ve čtvrtek 36. místem na IBU Cupu v německém Arberu vybojoval potřebné kvalifikační body.

„Nervozita? Dnes jsem startoval poprvé v IBU Cupu a bylo to v klidu. Zítra to bude svěťák a těším se,“ řekl pro biatlon.cz po prvním startu v IBU Cupu Mareček.

Dnes to pro něho bude ale ještě větší výzva. První závod ve Světovém poháru a rovnou ve štafetě. Premiéra ve štafetě to bude také pro jednadvacetiletého Mikuláše Karlíka, a to v roli finišmana.

Češi se tak budou spoléhat na výkony Ondřeje Moravce a Jakuba Štvrteckého. Těm se ale ve středečním sprintu příliš nedařilo. Ondřej Moravec skončil se dvěma chybami na 58. místě a Jakub Štvrtecký se čtyřmi na konci sedmé desítky.

V úvodních dvou štafetách sezony byli Češi sedmí a pátí. To jeli ale ještě v plném složení.

Největšími favority jsou opět norští biatlonisté. V Kontiolahti Norové vyhráli, v Hochfilzenu to tak dlouho vypadalo také. Johannes Bö se ale na posledním úseku střelecky trápil a musel kroužit jedno trestné kolo. Díky tomu se nakonec radovali Švédové. Norové pojedou ve složení Vetle Christiansen, Johannes Dale, Tarjei Bö a Johannes Bö.

Švédská štafeta se tentokrát musí obejít bez Jespera Nelina - spolehlivé součásti předchozích dvou úspěšných štafet. Peppeho Femlinga, Martina Ponsiluomu a Sebastiana Samuelssona tak doplní Oskar Brandt, pro kterého to bude první štafeta ve Světovém poháru.

Německo třetí, Rusko čtvrté, takový byl výsledek obou předchozích štafet. Rusové se budou chtít probojovat na medailové pozice v sestavě Kirill Streltsov, Matvej Eliseev, Alexander Loginov a Eduard Latypov. Němci nastoupí ve složení Erik Lesser, Benedikt Doll, Arnd Peiffer a Philipp Horn.