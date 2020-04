Českou kanonýrku čeká americké stěhování, následuje Michaela Jordana

Třiadvacetiletá Holešínská působí v zámoří od roku 2016, kdy přišla ze Žabin Brno. Ročník 2018/19 musela vynechat kvůli zranění kolena, ale v uplynulé sezoně byla s průměrem 12,6 bodu na zápas nejlepší hráčkou Illinois. Tým však zklamal, s bilancí 11 výher a 19 porážek to měl do play off daleko.

Češka přitom předvedla několik skvělých střeleckých výkonů. Hned na úvod sezony se blýskla 29 body proti Chicago State, 25 body zasypala v prosinci Evansville, nebo hned o týden později pomohla 22 body ke skolení Missouri.

„To byl můj nejlepší zápas. Missouri je náš největší rival a za čtyři roky, co jsem tady, jsme je do té doby ani jednou neporazily,“ usmívá se při vzpomínce vyhlášená střelkyně z dlouhé vzdálenosti.

Nyní se rozhodla pro změnu a poslední rok na univerzitě odehraje na prestižní adrese v Chapel Hill.

„Byla jsem tu čtyři roky a tím, že jsem minulý rok nehrála, tak jsem mohla buď zůstat, přejít na jinou školu, nebo jít hrát do Evropy. Přišlo mi, že chci zkusit něco nového, novou konferenci, jiný tým, takže jsem se rozhodla, že půjdu jinam,“ vysvětlila v rozhovoru na svazovém webu.

„Nesnažili se mě přetáhnout, protože ostatní školy mě nemůžou kontaktovat, dokud neoznámím, že chci jít pryč. Teď už se ale moc těším. North Carolina je vyhlášená hlavně mužským basketbalem, ale i o ten ženský je tam zájem a bude to pro mě krok dopředu,“ prohlásila.

Ve hře byl i úprk před virem a dočasný návrat domů. „Zvažovala jsem to i díky tomu, že hodně lidí, co tady studují nebo hrají, letělo domů,“ uvedla Holešínská. „I moje spoluhráčka z Řecka letěla domů, ale tím, že jsem až do minulého týdne nevěděla, kde budu hrát, tak jsem moc nechtěla riskovat,“ dodala.

„Nikdo neví, co se bude dít, jestli budou moci lidi létat tam a zpátky. Tak jsem nechtěla riskovat, že bych se nemohla vrátit do Ameriky,“ přidala Holešínská, které ale přestup zatím komplikují opatření zavedená v USA kvůli pandemii koronaviru.

„Do North Caroliny se budu stěhovat asi za měsíc nebo za dva. Co se týče opatření, tak je tady poslední měsíc všechno zavřené, kromě obchodů, lékáren a nejdůležitějších věcí. Na konci dubna se bude rozhodovat, jestli se budou uzavírky prodlužovat,“ popsala česká basketbalistka situaci kolem kampusu v Champaign-Urbana.

Nákaza covid-19 se v USA zatím potvrdila u téměř 600 tisíc osob a podlehlo jí přes 23 tisíc lidí. Podle Holešínské ale Američané situaci zatím neberou tak vážně jako lidé v České republice nebo v Evropě obecně. „Podle toho, co jsem slyšela i co se týče roušek, tak opatření nejsou tak drastická,“ uvedla.

Také v coloradském městě Wheat Ridge - stejně jako v mnoha jiných amerických městech - zmizely z parků koše. Tak se bojuje s koronavirem.

Studium probíhá online a basketbalová příprava je individuální. „Některé předměty mají jen videa, na která se musíme dívat, jiné mají online přednášky, na které se musíme přihlásit,“ popsala. „Všechny haly i posilovny jsou zavřené. Na venkovních koších sundali obroučky, protože lidé tam pořád hráli basket. Je to teď hlavně o běhání, posilování a udržování se v kondici, dokud něco neotevřou,“ prohlásila.