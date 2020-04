Čech v USA: Univerzitní sport? Možná prestižnější než fotbal v Evropě

„Je to úplně jiná liga než vysokoškolská NCAA. Zatím čekám, ale pravděpodobně za rok zamířím do Evropy,“ hlásí více než dvoumetrový podkošový hráč.

V posledním ročníku naskočil do všech 32 zápasů, z toho hned ve 28 z nich se objevil na palubovce v základní pětce. S průměrem 5,6 doskoku na utkání vévodil klubové tabulce, v počtu bloků patřil mezi nejlepší v celé soutěži.

Jste spokojený s průběhem skončeného ročníku? Už začínáte patřit mezi mazáky.

Uplynulá sezona byla plná očekávání, měli jsme dva seniory (čtvrťáky) a jeden z nich má dokonce ambice na NBA. Bohužel jsme prohráli několik těsných zápasů a celou sezonu nás trápila zranění.

Kozákova čísla 11 nosí Michal Kozák na dresu univerzity Weber State. 80 bloků ho řadí do nejlepší desítky v historii týmu.

Nakonec jste stihli ročník dohrát, ale bylo to hodně těsné.

V play off naší konference jsme nestačili na Sacramento State a vypadli ve čtvrtfinále. Ani ne o den později ale NCAA odložila veškeré zápasy na neurčito, a nakonec je úplně zrušila, takže bychom stejně nemohli pokračovat.

Dokážete popsat, jak je univerzitní sport ve Spojených státech vnímaný? A dovedete si představit, že by v Evropě mohla jeho popularita dosáhnout podobné úrovně?

Univerzitní sport je tu na stejné nebo vyšší úrovni, jako je v Evropě vnímán třeba fotbal. Tisíce lidí chodí na zápasy, studenti sportem žijí a rivality mezi školami jsou opravdu znát. Evropský vzdělávací systém je od toho amerického úplně odlišný a školy většinou nejsou takto propojeny se sportovními kluby. A to je hlavní důvod odchodu mnoha sportovců do USA, kde je snazší získat vzdělání při sportu.

Vy jste zamířil do Utahu, což je zrovna trochu specifický stát. Zvykl jste si rychle?

Je mimo centrum dění, lidi sem láká akorát krásná příroda. Kdybych porovnal život v Utahu s Českem, tak nevidím až tak mnoho rozdílů. Dá se říct, že všechno je tu větší, rodiny vlastní více aut a asi také více utrácejí. Další věc je veřejná doprava, která zrovna tady není moc oblíbená a lidé hodně využívají právě auta.

„Odmalička obdivuju LeBrona Jamese, jeho kombinaci atletičnosti a přehledu má jen málokdo.“

Za váš univerzitní tým Weber State kdysi hrával Damian Lillard, jeden z nejlepších rozehrávačů současné NBA. Stále vnímáte jeho odkaz?

Je to pár let, ale Damian je tu pořád cítit. Díky němu máme skvělou smlouvu s Adidasem. Jednou za čas se tu ukáže, hlavně v létě, mimo sezonu. Lidé v Americe znají Weber State díky němu.

Máte nějaký vlastní basketbalový vzor?

Od malička jsem obdivoval hru LeBrona Jamese. Hraje sice o pozici níž (na trojce, tedy vysoké křídlo, Kozák je čtyřka), ale jeho kombinaci atletičnosti a přehledu má jen málokdo.

Sám se považujete spíš za defenzivně smýšlejícího hráče? V historii Weber State patříte statisticky k vůbec nejlepším blokařům...

Určitě bych řekl, že mojí silnější stránkou je obrana. Dobře čtu hru a předvídám, co protihráči udělají, takže i pokud hraju proti někomu fyzicky lépe vybavenému, dostávám se k blokům nebo hráče zastavím. Ale pokud tu chcete hrát, musíte být vybavení i v útoku a hrát agresivně.

Už tušíte, jestli zůstanete v Utahu i na příští sezonu?

Zbývá mi poslední rok a myslím, že by teď nebylo dobré odcházet. Mám tu vybudovanou určitou pozici a trenéři se mnou počítají na příští rok.

Michal Kozák (v modrém) v dresu české mládežnické reprezentace.

A dál? Z univerzity by do NBA přece jen nemuselo být tak daleko.

NBA je úplně jiná liga než NCAA, hlavně ofenzivně. V NCAA se klade větší důraz na obranu a rychlost, NBA je z většiny ofenzivní představení. Jako univerzitní hráč zatím nemůžu mít oficiálně agenta, takže zatím spíše čekám, i když jsem slyšel o zájmu některých evropských klubů, kam pravděpodobně za rok zamířím.

Teď trochu odbočíme. Jak jste v Americe pocítil koronavirovou pandemii?

Situace je především špatná na obou pobřežích, zatímco tady v Utahu je ten průběh celkem mírný. Jedinou změnou bylo zavření většiny obchodů, což je stejné jako všude jinde. Restaurace jsou otevřené jen pro „drive-through“ a téměř všechny vnitřní i venkovní hřiště a posilovny byly uzavřeny. Teď tedy zůstává na nás, abychom se pořád udržovali v kondici doma. Zavřeny byly i školy a vše se změnilo na online výuku.

Jak americká veřejnost vnímá přerušení NBA a dalších velkých soutěží?

Všichni tráví rázem mnohem víc času doma, takže z přerušení nikdo radost neměl. Bylo ale nutné postavit zdraví před všechno ostatní a doufám, že se soutěž během příštích několika týdnů či měsíců znovu rozjede, přestože nejspíš v nějakém smrštěném režimu s méně zápasy a bez diváků.