Z mrazu a prázdnoty ke slunci. České kamarádství ožije v Tampě

„Wyoming je těžké místo na žití. Není to turistická oblast, já jsem byla v Laramie, což je malé město okolo 30 tisíc obyvatel plus 14 tisíc studentů. Je to vlastně uprostřed ničeho. Nežije se tam úplně nejlépe, což je asi jeden z hlavních důvodů, proč jsem se rozhodla odejít,“ popsala Vitulová v tiskové zprávě.

„Osm měsíců z dvanácti tam sněží a je tam pořád opravdu velká zima, navíc tu není co dělat. Určitě jsou v Americe lepší místa pro studenty. Z Brna jsem byla zvyklá mít kolem sebe hodně lidí, mít sociální život. Po dvou letech jsem se rozhodla odejít,“ přidala jedenadvacetiletá pivotka další negativa státu ležícího na sever od Utahu a Colorada.

„Nejlepší zážitek byly v obou sezonách turnaje v Las Vegas. Tam je to úplně jiný život, moc jsem si to užila,“ dodává.

Rozhodovala se asi měsíc a nakonec si vybrala USF. „Jeden z důvodů určitě byla přítomnost Kristýny Brabencové, se kterou se známe už snad deset let, jsme zvyklé spolu hrát z Žabin i z (mládežnické) reprezentace. Je to má nejlepší kamarádka a budu s ní hrát na Floridě, což je skvělá představa,“ pochvalovala si Vitulová.

„Bude to výzva, protože je to lepší konference, ale trenéři jsou sympatičtí a herní systém vypadá výborně. Hraje se evropský styl s hodně clonami a nacvičenými akcemi. Těším se i na Tampu, kde je celý rok teplo. Příští rok budeme mít v týmu jen asi dvě Američanky a zbytek jsou Evropanky,“ uvedla.

Ji samotnou však nyní čeká roční zápasová pauza, jak hráčkám při podobných změnách školy nařizují pravidla univerzitní NCAA.

Vitulová přitom ve Wyomingu prožila velmi dobrou druhou sezonu, ve které v průměru zaznamenala 14 bodů a pět doskoků na utkání.

„Jednou jsem proti San Diego State dala 30 bodů, tak to byl velký individuální úspěch, protože po čtyřech letech dala hráčka Wyomingu v zápase tolik. Byla jsem zapsaná i do rekordů školy, což byl skvělý pocit,“ řekla Vitulová k nedokončené sezoně. Stejnému soupeři v jiném zápase nasázela 28 bodů.

„Začátek sezony byl těžší, protože jsem přešla z pozice náhradníka do role lídra a členky základní pětky. Jako nováček jsem moc nehrála a najednou přese mě šly často systémy a musely tomu odpovídat mé výkony a statistiky. Postupně jsem se na nový systém adaptovala a ukázalo se to i v několika povedených zápasech statisticky i výsledkově,“ vrací se ještě jednou Vitulová k přervanému ročníku.

Když USA zasáhla pandemie koronaviru, snažila se odletět domů, ale nakonec zamířila do Tampy. „Měla jsem problémy s letenkami, takže jsem se rozhodla letět za Kristýnou, abych nemusela zůstat sama ve Wyomingu. To je teď sice v tuhle chvíli asi nejbezpečnější stát v Americe, ale my jsme opatrné, takže je to i tady v pohodě,“ řekla.

Kristýna Brabencová z University of South Florida slaví svou trojku proti Connecticutu.

Na Floridě zažila postupné zavádění opatření, ze začátku jich prý příliš nebylo. „Ale teď už nosí většina lidí roušky, v supermarketech pořád otírají všechny vozíky, lidi musí dodržovat rozestupy. Nedoporučuje se vycházet ven, zavřely se restaurace a kluby. Nejsou tu tak tvrdá opatření jako v Česku, je to trochu nebezpečnější, ale my stejně moc nikam nechodíme,“ prohlásila.

Kvůli opatřením musí také studovat na dálku. „Máme online testy i přednášky, někteří profesoři nám nahrávají výuková videa, která dávají na server. Jiní zas posílají studijní materiály ke čtení. Nejtěžší je asi španělština, kde máme sice videa, ale učit se jazyk online není úplně ideální. Všechno se dá ale zvládnout,“ uzavřela.