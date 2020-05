Z brněnské žáby je floridský býk. Brabencová si užívá soukromé letadlo

Odchovankyně brněnských Žabin, jež hrála i za mistrovský ZVVZ USK Praha, nastoupila v Americe do 25 zápasů, z toho 14 jako členka zahajovací sestavy. Jen závěr základní části na konci února jí pokazilo zranění.

„Se sezonou jsem spokojená. Ke konci jsem měla zdravotní problémy, takže jsem tolik nehrála, což se podepsalo i na statistikách. Takové věci se ale dějí běžně a doufám, že příští sezonu už bude všechno lepší a budu moct jít na sto procent do všeho,“ řekla vnučka slavného československého reprezentanta Kamila Brabence webu České basketbalové federace.

Ročník zakončila jako šestá nejlepší střelkyně Bulls se sedmi body na zápas. Přidala v průměru 3,4 doskoku (4. v týmu) a 1,7 asistence (3.), druhá byla podle počtu zblokovaných střel (celkem 19). Odehrála 24 minut na utkání a trenér José Fernández její přínos vyzdvihl.

„Líbí se mi její rozsah, zdatnost, všestrannost. Její předností je i to, že může hrát na více pozicích. Umí z toho těžit, má dobré basketbalové vidění a IQ a postupně se stále zlepšovala v obraně,“ řekl o českém talentu, mistryni Evropy do 16 let z roku 2015, kouč Bulls na týmovém webu.

To vše Brabencové pomohlo, aby se rychle přizpůsobila jinému stylu basketbalu, než na jaký byla zvyklá z jednoho z nejlepších evropských klubů. „Je to tady všechno o dost rychlejší a víc fyzické. Děláme hodně věcí v posilovně a hodně chodíme běhat kvůli lepší kondici. Neměla jsem s tím problém, ale všechno se dělá ve větší intenzitě a dělá se větší kvantita,“ líčila Brabencová.

Nejlepší střelecký výkon ročníku si Brabencová připsala v polovině ledna proti Tulse, kterou zasypala 17 body, v polovině prosince proti Idahu zase doskočila 11 míčů.

Bulls zakončili sezonu s bilancí 19 výher a 13 porážek. Brabencová a spol. zářily hlavně na domácí palubovce, kde vyhrály 14 ze 16 duelů.

„Největší basketbalový zážitek byl, když jsme na začátku sezony porazily Texas, což nás dostalo mezi top 25 škol v Americe, což je Američany velká událost. Já se v žebříčcích v tu chvíli tolik neorientovala, ale teď už to víc chápu a dokážu to docenit. Úžasné bylo, že jsme na zápasy cestovaly soukromým letadlem. Jeden z turnajů byl v Mexiku v Cancúnu, kde jsme bydleli v resortu přímo u pláže, jehož součástí byla i hala. To jsme si užili,“ vypráví Brabencová.

Přiznala, že také zpočátku bojovala s pravidly. „Například se tu hraje na třicetisekundový limit na střelbu, na přechod půlky je taky víc času a další malé věci,“ řekla.

Sezona jí kvůli koronavirové nákaze skončila už 8. března porážkou od vyhlášeného UConnu, ale zatím zůstala ve Spojených státech.

„V rámci epidemie to tu vypadá úplně normálně, jen jsou občas vykoupené obchody, je nemožné sehnat toaletní papír, vajíčka nebo mléko. Relativně málo lidí tu nosí roušky. Zakázalo se tu sdružovat venku ve větších skupinách, zrušily se tu větší akce a dělat venkovní aktivity se nedají. Zavřely se venkovní hřiště i třeba pláže,“ rozpovídá se o mírnějších opatřeních v Tampě, kde v tuto chvíli tráví čas.

Věnuje se studiu, které kvůli zdravotním opatřením probíhá online, a domů se chystá alespoň na léto.

Až se Brabencová vrátí zase do USA, bude mít v týmu plném zahraničních basketbalistek novou spoluhráčku a zároveň krajanku. Do týmu Bulls přestoupila po sezoně z Wyomingu další šampionka z pět let starého ME kadetek v Portugalsku a její někdejší brněnská spoluhráčka Tereza Vitulová. Tu však po přestupu čeká roční pauza.

Česká reprezentantka Kristýna Brabencová se protahuje po zápase.

„Jsem nadšená, že tady budu mít někoho z Česka, protože hodně holek tady má někoho, s kým si může povídat vlastním jazykem. Je tu hodně Španělek, které jsou často spolu, máme tu holky z Bosny a Chorvatska, které si povídají spolu. Bavily jsme se s Vity, že by bylo skvělé spolu hrát, ale nevěděly jsme, jestli ta možnost tady bude. Pak ji trenéři začali rekrutovat, začala jsem věřit, a nakonec to vyšlo. Moc si přála hrát v teple, takže se nám oběma splnil sen,“ radovala se Brabencová.