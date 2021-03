Skleróza mi změnila pohled na život. Brabencová o Americe i nevšední rodině

„Vždycky si při střídání plácni se spoluhráčkami. I kdyby ti bylo hodně mizerně,“ zdůrazňovali jí rodiče. Také díky nim si Kristýna Brabencová dribluje s míčem o zem nejen na plácku u baráku, ale i v české reprezentaci a v elitní divizi NCAA, nejlepší univerzitní soutěži v USA.

S reprezentací do 16 let vyhrála mistrovství Evropy a s USK Praha skončila třetí v Eurolize. „Vždycky jsem ale snila svůj americký sen,“ culí se. A tak v létě 2019 zamířila na University of South Florida (USF), kde již patří mezi lídry. Navzdory tomu, že je jí teprve jedenadvacet.

Loni v únoru vám diagnostikovali roztroušenou sklerózu. Jak na to přišli?

Jednoho dne jsem se vzbudila a viděla špatně na jedno oko. Bylo to, jako když se podíváte proti blesku, takové bílé skvrny. Šla jsem to říct naší fyzioterapeutce, která mi nakapala do oka. Doktorka mi dala prášky na alergii. Bylo to mé první jaro v Tampě, prý se to občas stává. Jenže můj zrak se spíš zhoršoval, tak jsme zašli na oční.