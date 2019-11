Jaká zrada? Jaká žaloba? Velký talent se vrací z Ameriky do USK

„Iniciativa vzešla z naší strany. Před sezonou jsme se kvůli zraněním a těhotenství dostali do situace, že jsme měli hodně málo hráček,“ řekl Marek Kučera, manažer ZVVZ USK Praha.

V týmu totiž kvůli zranění skončila Isabelle Harrisonová, Kristýna Brabencová a Julie Pospíšilová odešly hrát na univerzitu v USA, Karolína Elhotová má mateřskou přestávku a mimo je stále Alena Hanušová.

„Tak jsem volal Veronice i Kristýně Brabencové, že kdyby je to náhodou v Americe nebavilo, tak že u nás mají stále dveře otevřené,“ přidal Kučera. „Tak v září vznikl impulz a Veronika na to po nějakém čase zareagovala pozitivně a po reprezentační pauze nastoupila znovu do klubu,“ dodal.

Po odchodu Voráčkové, která je považována za největší český talent současnosti, USK dokonce hrozil hráčce žalobou, ale podle Kučery už je situace vyjasněná.

„Myslím, že spory jsou urovnané a že tam žádné nevyjasněné věci nejsou,“ doplnil generální manažer USK.

Voráčková nejprve v rámci NCAA zamířila na univerzitu v Syracuse, za to, že měla profismlouvu v Česku, však dostala od vedení amatérské univerzitní ligy roční trest. A další roční stopka následovala po jejím letošním přestupu na Rhode Island. Ze zámoří se tedy vrací, aniž by odehrála jediný zápas.

Obnovenou premiéru v dresu USK si Voráčková odbude v pátek ve Strakonicích, odkud před třemi lety zamířila do Prahy. Dvacetiletá basketbalistka má za sebou už dvě účasti na seniorském mistrovství Evropy, loni se stala nejužitečnější hráčkou divize B evropského šampionátu hráček do 20 let, kde pomohla českému k týmu k postupu do divize A.