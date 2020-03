Jak pomoci chudé rodině? Opustit školu a stát se hvězdou v Americe

Herní plán zněl jasně: odstupte si od ní a nechte ji střílet, hlavní je ubránit nájezd. Už před třemi lety byla Satou Saballyová hráčkou, na kterou se česká obrana v utkání základní skupiny mistrovství Evropy dvacetiletých musela soustředit. Ačkoliv už tehdy oplývala výbornými basketbalovými dovednostmi, málokdo čekal, že se za pár let stane jednou z nejlepších univerzitních hráček a budou se o ni přetahovat týmy WNBA.

193 centimetrů vysoká křídelnice vtrhla na scénu NCAA v roce 2017. Od první chvíle patřila do základní rotace University of Oregon a stala se důležitou součástí týmu, který se pod vedením rozehrávačky Sabriny Ionescuové pomalu, ale jistě stával mocností vysokoškolského basketbalu.

Ale nic není proměnlivější než týmy amerických univerzit. „Po této sezoně se stanu profesionální hráčkou. Chci si splnit svůj dětský sen a hrát v WNBA a v Evropě,“ svěřila se před několika měsíci Saballyová.

Kritéria pro dřívější přihlášení do draftu WNBA už Saballyová splňuje. Podle pravidel profiligy se hráčky smí přihlásit, pokud mají ukončené studium na univerzitě, nebo oslaví během roku draftu dvaadvacáté narozeniny.

Očekává se, že Satou bude draftována na druhé pozici Dallasem. Jedničkou by se měla stát její spoluhráčka Sabrina Ionescuová. A Ruthy Hebardová, pivotka Ducks, by taktéž měla být vybrána v prvním kole. Je možné, že se Hebardová a Saballyová znovu potkají v Dallasu.

„Jsem ráda, že jsem své rozhodnutí zveřejnila. Spoustu lidí se mě na to ptalo a bylo to velmi stresující. Teď cítím, že už mě to v hlavě netíží a můžu trénovat s radostí,“ ulevilo se Satou.

Svěřila se, že velkým faktorem během jejího rozhodování byla finanční situace její rodiny.

Satou má celkem šest sourozenců (mladší sestra Nyara také hraje basketbal za Oregon, bratr Lamin na vysokoškolské přípravce v Arizoně). Chce své rodině zajistit lepší život poté, co jí pomohla splnit si sportovní sny.

„Moje rodina nepatří k bohatým. Cítím, že jí konečně mohu pomoci,“ řekla Saballyová a zmínila, že chce posílat peníze i příbuzným, kteří žijí v Gambii. „Chci poskytnout lepší podmínky mým sourozencům. Většinou si musí vystačit s jedním párem bot na sezonu. Chci to změnit.“

Saballyová se narodila v New Yorku, ale s rodiči se vrátila do Gambie, když jí byly dva roky. V sedmi letech se její rodina usadila v německém Berlíně. Nyní má německé občanství a nastupuje na národní tým své nové vlasti.

Satou Saballyová v německém dresu:

WNBA nedávno prošla velkými změnami; nová kolektivní smlouva hráčkám zajišťuje lepší podmínky i platy. Saballyová přiznala, že vyšší nováčkovské platy pro ni byly během rozhodování atraktivní. První čtyři draftované hráčky mají nárok na minimálně 68 tisíc dolarů. Nová smlouva přináší také větší bonusy.

Oregon se na začátku sezony utkal s reprezentací Spojených států - a porazil ji, což Saballyové posloužilo jako jiskra. „To utkání mi otevřelo oči. Dokázala jsem si, že můžu hrát na stejné úrovni. Zápas mi ukázal nedostatky, na kterých musím zapracovat, ale také mi dokázal, že se s těmi hráčkami můžu měřit,“ řekla univerzální křídelnice.

Satou během tří let v dresu Oregonu nastřílela 180 trojek, umí si ale vytvořit prostor pro vlastní střelu či uvolnit spoluhráčky. Podle trenéra Kellyho Gravese zapracovala i na hře zády ke koši. „Její hra se stala velmi pestrou,“ řekl Graves.

Satou Saballyová zazářila proti výběru Spojených států:

Saballyová doufá, že na ni fanoušci Oregonu budou vzpomínat jako součást výjimečného týmu. „Chtěla bych, aby si mě pamatovali jako někoho, kdo pomohl Oregonu k zisku národního titulu. V příštích letech tu bude hrát Nyara. Doufám, že mě v ní fanoušci uvidí, ale nebudou ji se mnou příliš porovnávat,“ řekla Saballyová.



Ačkoliv titul pro šampionky NCAA už do své sbírky rodačka z New Yorku nepřidá, v dresu Oregonu dosáhla po boku svých spoluhráček nejednoho úspěchu. A odteď se může soustředit na zisk titulu v WNBA.