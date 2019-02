První pohárová výzva. Trofej by se hodila, míní hradecký šéf

Celou poslední dekádu patří mezi absolutní českou špičku.

Avšak aby si Hradecké Lvice sáhly na trofej pro vítězky nějaké soutěže, to se jim zatím nepodařilo.

Co nebylo, letos může být. Tento víkend mají první ze dvou pohárových možností, jak tento dluh sobě a svým fanouškům vyrovnat. V Brně je čeká finálový turnaj Středoevropské ligy, za dva týdny bude mít podobnou šanci v Karlových Varech, kde bude ve hře trofej za Český pohár.

„Už by se nějaká do síně slávy hodila,“ poznamenal s nadhledem před cestou do Brna prezident hradeckého klubu Miroslav Volejník.

Jen pro doplnění, jednu trofej už Lvice v minulosti dostat měly. V tehdejší Superlize, předchůdkyni Středoevropské ligy, triumfovaly. „Už je to dávno, možná nějakých deset let,“ vybavuje si Volejník.

Podmiňovací způsob první věty tohoto odstavce je bohužel na místě, žádnou trofej totiž v jejich síni slávy nenajdete. „Rakouští pořadatelé to tehdy nedotáhli, takže jsme ani pohár, ani žádný diplom nedostali,“ vysvětlil šéf hradeckého klubu.

Letos by se nic takového opakovat nemělo, je jen na družstvu, zda alespoň jednu z trofejí přiveze. V Brně se však dnes odpoledne musí nejdřív vypořádat se slovenskými Košicemi, druhým týmem základní skupiny B. Hradec si s nimi zahraje proto, že skupinu A vyhrál. „Naše byla silnější. Košice jsme porazili v přípravě, jde o mladý tým, nic jednoduchého to nebude,“ připomíná Volejník před dnešním zápasem, v němž bude Hradec mírným favoritem.

Středoevropská liga Finálový turnaj se hraje dnes a v neděli v Brně, v semifinále se utkají Hradec Králové s Košicemi (18 hodin) a Žabiny Brno s Piešťany (15).

V neděli se nejprve hraje o 3. místo (15 hodin) a poté finále (18).

Hradec do Final four postoupil ze skupiny A, kterou vyhrál, když prohrál pouze v německém Marburgu, nad Piešťany vyhrál obě utkání.

Druhou semifinálovou dvojici tvoří pořádající Žabiny Brno a Piešťanské Čajky. Pokud obě utkání dopadnou podle prognóz, měla by se v neděli o 3. místo utkat slovenská družstva a ve finále česká. Pro ně by to byl už několikátý duel v této sezoně. Začalo to dvěma zápasy v základní části ligové soutěže a pohárovým čtvrtfinále, v němž Hradec v Brně vyhrál o bod a probojoval se do final four. Ligová bilance je vyrovnaná, o pohárové už byla řeč.

„V případě, že na to dojde, nám to budou chtít vrátit,“ předpokládá Volejník. A ještě dovětek: vývoj v tabulce základní části ligy směřuje k tomu, že Žabiny budou soupeřkami Lvic i ve čtvrtfinále play off.

Lvice do Brna vyrazí téměř kompletní, jedinou výjimkou bude absence Bělorusky Lichtarovičové, která si doma vyřizuje vízum a turnaj nestihne.

Pokud v Brně útok na trofej nevyjde, za dva týdny přijde další šance na západě Čech, tam bude soupeřem Lvic v semifinále pražská Slavia, druhou dvojici tvoří Nymburk a KP Brno, hraje se 8. a 9. března. A pak už přijde vyvrcholení sezony, hned ve středu začne ligové play off.